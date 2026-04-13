방탄소년단 / 사진 제공=빅히트 뮤직(하이브)

방탄소년단 / 사진 제공=빅히트 뮤직(하이브)

그룹 방탄소년단(BTS)의 '아리랑'(ARIRANG)이 미국 '빌보드 200'에서 3주 연속 1위를 차지했다.13일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 공식 홈페이지에 게재한 차트 예고 기사에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑'은 메인 앨범 차트 '빌보드 200'(4월 18일 자) 1위에 올랐다. 그룹 앨범이 이 차트에서 3주 연속 정상에 오른 것은 2012년 발매된 멈포드 앤 선즈(Mumford & Sons)의 'Babel' 이후 처음이다. 당시 'Babel'은 통산 5주 동안 1위를 기록한 바 있다. 또한 '빌보드 200'에서 3주째 1위를 수성한 한국 가수는 방탄소년단이 유일하다. 이들은 한국 가수 최장 차트인 기록을 자체 경신했다.빌보드에 따르면 '아리랑'은 이번 주 차트에서 12만 4000 앨범 유닛을 기록했다. 이 중 7만 1000장은 순수 앨범 판매량(실물 및 디지털 구매량)이다. SEA 유닛(스트리밍 횟수를 환산한 판매량)은 5만, 나머지는 TEA 유닛(디지털 음원 다운로드 횟수를 환산한 판매량)이다.'아리랑'은 발매 첫 주 빌보드에서 각종 신기록을 쏟아낸 뒤 여전히 정상을 지키고 있다. 이는 일시적인 열기를 넘어 장기 흥행에 돌입했음을 보여주는 대목이다. 앞서 '아리랑'은 2014년 12월 빌보드 유닛 집계 도입 이후 그룹 앨범 가운데 가장 좋은 성적으로 '빌보드 200'(4월 4일 자) 1위를 차지했다. 발매 첫 주 순수 앨범 판매량(실물 및 디지털 구매량)은 53만 2000장으로 집계됐으며 이는 10여 년 만에 나온 그룹 음반 최다 주간 판매량이다.'아리랑'은 발매 3주 차에 전 세계 차트 최상위권에 머무르고 있다. 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이의 최신 주간 차트(집계 기간: 4월 3일~4월 9일) '위클리 톱 앨범'에서 3주 연속 1위를 차지했고 독일 공식 음악 차트 '톱 100 앨범'(4월 10일 자)에서는 정상을 탈환했다. 일본 오리콘 '주간 디지털 앨범 랭킹'과 '주간 합산 앨범 랭킹'에서 각각 2위, '주간 앨범 랭킹'에서는 3위에 자리했다. 프랑스음반협회(SNEP) '톱 앨범'과 호주 ARIA '톱 50 앨범'에서는 나란히 2위에 올라 글로벌 저력을 입증했다.이 같은 흥행세는 월드투어로 이어지고 있다. 방탄소년단은 지난 9일과 11~12일 고양종합운동장 주경기장에서 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN GOYANG'을 개최하고 13만 2000명의 관객과 만났다. 이어 이들은 도쿄와 북미, 유럽, 남미, 아시아 등지에서 관객들과 만난다. 이번 월드투어는 총 34개 도시에서 85회에 걸쳐 펼쳐진다. 이는 한국 가수의 단일 투어 중 최다 회차로 방탄소년단이 공연계에서 써 내려갈 새 역사에 기대가 모인다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr