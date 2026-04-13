배우 송지효가 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

쿠팡플레이 코미디 쇼 시즌 8이 세 번째 호스트 송지효의 한계 없는 파격 변신으로 또 한 번 ‘폼 미친 회차’를 경신했다. / 사진제공=쿠팡플레이

배우 송지효가 쿠팡플레이 'SNL 코리아'에 출연했다. 앞서 '런닝맨'에 수년간 고정 출연 중인 송지효는 활약과 분량이 부족하다는 이유로 최근 '병풍 논란'에 휩싸이기도 했다.지난 11일 베일을 벗은 3화에서 송지효는 쿠팡플레이 'SNL 코리아' 호스트 사상 최초로 ‘전 코너 출연’이라는 파격적인 행보로 압도적인 존재감을 증명했다. 우아한 블랙 드레스로 화사하게 등장한 오프닝에서부터 “오늘 모든 걸 다 던지겠다”고 선포하며 범상치 않은 기운을 뿜어낸 송지효는, 단 한 코너도 쉬어가지 않고 영혼을 갈아 끼운 듯한 ‘풀타임’ 열연을 펼쳐 현장을 초토화했다.특히 송지효는 자신을 향한 날카로운 시선들을 코미디 소재로 정면 돌파하며 ‘솔직함 끝판왕’다운 면모를 보였다. 야구에 빠진 여친으로 변신한 코너에서는 지성미 넘치는 모습에서 야구 경기만 시작하면 순식간에 거친 말 대잔치를 남발하는 ‘욕설 장인’으로 돌변해 반전 쾌감을 선사했고, 화제의 코너 ‘스마일 클리닉’에서는 살이 오른 과거 사진을 직접 소환하는 셀프 디스까지 감행하며 코미디 질주의 정점을 찍었다.'런닝맨' 세계관이 연장선인 듯 지예은과의 케미 역시 독보적이었다. 지예은의 전매특허 “자중해~”를 한술 더 뜬 콧소리로 완벽 카피하며 ‘희귀 애교짤’을 생성하는가 하면, 대표작 '쌍화점' 코너에서는 리즈 시절을 박제한 듯한 미모와 매혹적인 아우라로 좌중을 압도했다. 특히 송지효의 열연에 자극받은 왕 신동엽과 호위무사 김원훈이 금기를 넘나드는 돌발 스킨십으로 현장을 초토화시키며 오직 'SNL 코리아'에서만 가능한 예측 불가의 명장면들을 끊임없이 쏟아냈다.처음부터 끝까지 몸을 사리지 않는 파격 열연을 펼친 송지효는 “'SNL 코리아'를 화면으로만 보다가 무대에서 크루들과 함께 하니까 생동감을 느꼈고, 좋은 에너지를 받았다. 이번 무대가 정말 좋은 추억이자 연기 공부가 됐다”라고 진심 어린 소감을 남겨 마지막까지 큰 박수를 받았다.매주 화제성 1위를 싹쓸이 중인 'SNL 코리아' 시즌 8의 시그니처 코너들도 한층 날을 세웠다. ‘스마일 클리닉’에서는 절대 권력자 실장 이수지의 아성에 겁 없이 도전장을 내민 신입 부실장 김규원의 팽팽한 맞대결 구도가 펼쳐지며 본격적인 흥미를 더했다. 이어 ‘위켄드 업데이트’에서는 뉴스 멘트를 보란듯 AI로 작성해오는 안주미 기자의 당돌함이 앵커 안영미와 아슬아슬한 밀당을 벌이는 수준까지 진화하며, 허를 찌르는 코너의 묘미를 더욱 높였다.한편, 오는 18일 저녁 8시, 연기 인생 최초 라이브 코미디 쇼에 도전하는 ‘원조 카리스마’ 이미숙이 4화 호스트로 나선다. 'SNL 코리아' 시즌 8은 오직 쿠팡플레이에서 만날 수 있으며, 현장 방청은 쿠플클럽을 통해 응모가 가능하다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr