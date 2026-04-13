주말부부 남편과 입주 시터의 불륜 사연이 공개된다./사진제공=채널A

주말부부 남편과 입주 시터의 불륜 사연이 공개된다./사진제공=채널A

주말부부 남편과 입주 베이비시터의 아슬아슬한 관계를 둘러싼 충격적인 스릴러 실화극이 공개된다.13일 오후 10시 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '사건 수첩'에서는 "남편과 입주 베이비시터의 관계가 수상하다"는 한 여성의 의뢰가 다뤄진다. 제약회사 연구원인 의뢰인은 스카우트 제안을 받아 대전으로 이직하게 되면서 남편과는 주말부부로 지내게 됐다. 이에 서울에서 아빠와 지내야 하는 두 살 아들을 위해 입주 베이비시터를 고용했다. 베이비시터는 육아는 물론 틈틈이 집안일까지 완벽하게 해내며 의뢰인의 신뢰를 얻었다. 또한 매일 아들의 사진과 일과, 컨디션까지 세심하게 공유해 주며 멀리 떨어져 있는 의뢰인이 안심하고 일에만 집중할 수 있도록 챙겼다.하지만 어느 순간부터 의뢰인은 설명하기 힘든 불편함을 느끼기 시작했다. 주말에 집에 돌아올 때마다 베이비시터가 마치 '엄마인 듯' 아이를 대하는 태도, 그리고 자신이 오히려 손님이 된 것 같은 묘한 분위기를 느꼈기 때문이었다. 여기에 시어머니가 자신에게는 아무런 말도 없이 3박 4일간 제주도로 여행을 떠났고, 그 기간 동안 집에는 남편과 베이비시터 단둘이 있었다는 사실을 알고 당혹감을 감출 수 없었다.결정적으로 주말에 아이를 데리고 외출한 의뢰인은 "아빠랑 셋이 항상 같이 다니길래 베이비시터가 엄마인 줄 알았다"는 동네 주민의 말에 두 사람의 관계를 의심하기 시작했다. 의뢰인은 "그 둘이 얼마나 가까워 보였으면 그런 오해까지 받겠냐"고 호소했다. 그리고 얼마 후, 남편의 입에서 나온 "밤에 당신도 없고 적적해서 한두 번만 한다는 게 이렇게까지 됐다"는 고백은 모두를 충격에 빠뜨린다. 이에 데프콘은 "이건 해석이 안 되는 사이코"라며 분노를 터뜨리고, 일일 탐정으로 출연한 개그우먼 이은형 또한 "피가 거꾸로 솟을 것 같다"며 격앙된 반응을 보인다.이번 방송에는 42세에 자연 임신에 성공해 20개월 아들을 키우고 있는 '현조맘' 이은형이 일일 탐정으로 출격한다. 그는 "아들이 어린이집 다닌 지 일주일 됐다. 지금 너무 행복하다"며 솔직한 육아 근황을 전한다. 오랜만의 외출에 들뜬 이은형의 모습에 김풍은 "아이 어린이집 보내고 5일 차 때의 제 모습이 떠오른다"며 폭풍 공감을 보낸다.이어 이은형은 "어린이집 선생님들이 노벨평화상을 받아야 한다"고 말해 현장을 웃음바다로 만든다. 이런 가운데 이은형은 "아들 출산의 일등 공신이 유인나"라고 밝혀 궁금증을 자아낸다. "외모만큼 마음도 아름답다"는 이은형의 고백 속, 유인나의 따뜻한 미담은 이날 방송되는 '탐정들의 영업비밀' 방송을 통해 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr