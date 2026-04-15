아이유가 '21세기 대군부인'에서 강렬한 존재감을 보여줬다./사진=MBC 방송 화면 캡처

아이유가 '21세기 대군부인'에서 강렬한 존재감을 보여줬다./사진=MBC 방송 화면 캡처

아이유가 '21세기 대군부인'에서 강렬한 존재감을 보여줬다./사진=MBC 방송 화면 캡처

아이유가 '21세기 대군부인'에서 강렬한 존재감을 보여줬다.지난 10일 첫 방송 된 MBC 새 금토 드라마 '21세기 대군부인'에서 아이유는 재벌가 출신이지만 신분의 한계를 지닌 '성희주'로 분해, 첫 방송부터 캐릭터를 설득력 있게 완성하며 극의 중심을 단단히 이끌었다.아이유는 성희주의 당차고 야망 있는 모습, 프로페셔널함, 사랑스럽고 귀여운 면모는 물론 자신의 출신과 현실을 마주하는 복합적인 내면까지 폭넓게 표현하며 첫 회부터 강한 몰입감을 자아냈다. 안정적인 연기 호흡과 섬세한 감정선으로 캐릭터의 입체감을 한층 끌어올렸다.1회에서 성희주는 학교에서의 당찬 첫 등장으로 존재감을 각인시킨 데 이어, 캐슬뷰티 CEO로서 카리스마 넘치고 프로페셔널한 모습을 선보였다. 국왕 탄일연 행사 현장에서는 단순한 재벌이나 CEO를 넘어 셀러브리티 같은 면모까지 완벽하게 담아내며 캐릭터의 폭을 확장시켰다.자신의 출신에 대해 수군거리는 이야기를 듣는 장면에서는 대사 없이도 눈빛과 표정만으로 희주의 복잡한 내면을 섬세하게 표현하며 깊은 인상을 남겼다. 또한 상대를 향해 거침없이 청혼을 건네는 장면에서는 캐릭터의 추진력과 감정선을 설득력 있게 표현해내며 강한 인상을 남겼다.2회에서는 이안대군의 마음을 얻기 위해 적극적으로 나서는 성희주의 모습이 그려졌다. 이 과정에서 당차면서도 사랑스러운 매력을 동시에 보여주며 캐릭터의 다채로운 면모를 자랑했다. 수상 이후 도비서와의 유쾌한 케미는 시청자들의 웃음을 자아내기도 하며 극에 활력을 더했고, 아픈 이안대군을 위해 주치의를 부르는 장면에서는 희주의 따뜻한 인간적인 면모를 잘 담아냈다.'21세기 대군부인'에서 첫 방송부터 캐릭터의 다양한 면모를 완벽하게 소화해낸 아이유는 또 한 번 연기 스펙트럼을 넓혔다. 앞으로 아이유가 그려갈 성희주의 서사와 극의 전개에 대한 기대감이 더욱 높아지고 있다.이 작품에서 남자 주인공을 맡은 변우석은 첫 방송 이후, 마치 책을 읽는 듯한 발음과 발성이 아쉽다는 일부의 따끔한 평가를 받았다. 아이유 역시 자연스러운 연기보다는 광고나 화보 촬영을 보는 듯하다는 비판이 제기됐다.아이유가 출연하는 MBC 금토 드라마 '21세기 대군부인' 3회는 오는 금요일(17일) 밤 9시 50분 방송되며, 온라인 동영상 서비스(OTT) 디즈니+에서도 시청할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr