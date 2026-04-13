MBC 드라마 '21세기 대군부인'에서 호흡을 맞추고 있는 가수 겸 배우 아이유와 배우 변우석이 케미를 보이고 있다. / 사진=아이유 SNS

가수 겸 배우 아이유와 변우석이 현실서 장난기 가득한 케미를 보였다.아이유는 지난 12일 자신의 인스타그램 스토리에 "자가도 은근 즐긴다니까"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 아이유가 변우석과 함께 한강 인근에서 러닝을 하고 있는 모습. 변우석은 아이유의 해당 게시물을 공유하며 "따라오지 말거라"라며 선을 그었고, 아이유는 그런 변우석의 게시물에 "연애 결혼 하고 싶다면서요"라면서 손하트 이모티콘으로 애정 공세를 보여 눈길을 끌었다.두 사람은 현재 MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인'에 출연 중이다. 해당 작품은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 한다. 모든 걸 가진 재벌이지만 신분이 평민이라 짜증스러운 여자 성희주(아이유 분)와 왕의 아들이나, 아무것도 가질 수 없어 슬픈 남자 이안대군(변우석 분)의 운명 개척 신분 타파 로맨스를 담고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr