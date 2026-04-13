르세라핌 정규 2집 'PUREFLOW' pt1 로고모션 / 사진 제공=쏘스뮤직

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)이 정규 2집 ''PUREFLOW' pt.1'으로 돌아온다. 이에 앞서 리드싱글 'CELEBRATION'을 공개한다.르세라핌(김채원, 사쿠라, 허윤진, 카즈하, 홍은채)은 13일 0시 팬 소통 플랫폼 위버스(Weverse)를 통해 정규 2집 발매 소식을 알렸다. 2023년 'UNFORGIVEN' 이후 약 3년 만의 정규 앨범이다. ''PUREFLOW' pt.1'은 다섯 멤버가 두려움을 인정하고 마주하는 과정에서 겪은 변화와 성장을 다룬다. 데뷔 초 '두려움이 없기에 강하다'라고 노래한 이들은 이번 음반을 계기로 '두려움을 알기에 더 강해질 수 있었다'라는 새로운 메시지를 전한다.르세라핌은 리드싱글 'CELEBRATION' 발표 소식도 함께 전했다. 'CELEBRATION'은 다섯 멤버가 이러한 변화를 마주할 내면의 힘을 갖게 된 순간을 축하하는 노래다. 오는 24일 오후 1시 공개된다.13일 0시 하이브 레이블즈 유튜브 채널과 쏘스뮤직 공식 SNS에는 새 앨범의 로고모션이 게재됐다. 르세라핌은 매 앨범마다 콘셉트에 맞춘 감각적인 로고를 만들어 많은 화제를 모았다. 이번에는 은은한 패턴 위로 'FOR WE ARE NOT FEARLESS, AND THEREFORE POWERFUL'(우리는 두려움이 없는 사람이 아니기에 오히려 강하다) 문구가 떠오른다. 이윽고 앨범명 'PUREFLOW'가 'POWERFUL'의 애너그램(문자의 배열을 바꾸어 새로운 단어나 문장을 만드는 놀이)임이 드러난다.정규 2집의 로고는 두 단계의 흐름으로 구성됐다. 1단계는 내면의 에너지가 응축된 상태를 표현한다. 중심부의 강렬한 빛은 흔들리지 않는 단단함을, 부드러운 가장자리는 내면의 온기를 상징한다. 2단계에서는 응축된 에너지가 밖으로 퍼져 나가며 세상과 맞닿는 과정을 보여준다. 푸른 색감의 물감이 번지며 앨범명 'PUREFLOW'에 내포된 순수한 이미지를 시각화했다.르세라핌은 지난해 10월 발표한 싱글 1집 'SPAGHETTI'로 글로벌 음악시장에서 매서운 기세를 보여줬다. 타이틀곡 'SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)'는 빌보드 메인 송 차트 '핫 100'(50위)과 영국 '오피셜 싱글 톱 100'(46위), 스포티파이 등 주요 음원 차트에서 커리어 하이를 달성했다.르세라핌의 정규 2집 ''PUREFLOW' pt.1'은 오는 5월 22일 오후 1시 정식 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr