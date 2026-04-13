빅뱅 지드래곤, 태양, 대성/ 사진 제공=갤럭시코퍼레이션, 더블랙레이블, 알앤디컴퍼니

그룹 빅뱅(BIGBANG)이 '코첼라'에 출격한다,빅뱅은 12일(이하 현지시간) 미국 캘리포니아 인디오에서 열리는 대규모 음악 페스티벌 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌'(Coachella Valley Music and Arts Festival, 이하 '코첼라'의 대형 무대인 아웃도어 시어터(Outdoor Theatre)에 올라 약 60분간 공연한다.빅뱅의 음악 여정을 집약한 세트리스트와 대형 페스티벌에 걸맞은 압도적 스케일에도 주목된다. 이들은 지난 10일 'BANG BANG BANG', 'FANTASTIC BABY', 'WE LIKE 2 PARTY' 무대를 깜짝 예고했다. 팀은 물론 솔로 아티스트로서 음악 세계를 구축한 이들이 다시 빅뱅이라는 이름으로 뭉쳐 선보일 음악 시너지가 기대된다.이번 공연은 데뷔 20주년을 맞아 이어질 빅뱅의 새 글로벌 투어의 출발점이기도 하다. 앞서 빅뱅은 "이번 '코첼라'는 우리의 또 다른 시작을 알리는 상징적인 무대라는 생각에 남다른 각오로 준비해왔다"며 "전 세계 팬들과 가까이 호흡하고, 음악으로 하나 되는 최상의 공연을 보여드릴 예정이니 함께 즐겨 주시길 바란다"고 전했다.빅뱅은 이날에 이어 오는 19일에도 '코첼라'에 무대에 선다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr