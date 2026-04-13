유재석이 잡도리 대물림설을 제기했다. / 사진=텐아시아DB

박보영이 이광수의 후배 잡도리를 폭로했다./사진제공=SBS

유재석이 후배 잡도리 대물림설을 제기했다.오는 14일 오후 9시 방송되는 '틈만 나면,'은 2MC 유재석, 유연석과 함께 ‘틈 친구’로 배우 이광수, 박보영이 출격해 구리 일대에서 역대급 찐친 케미를 발산한다.유재석은 이날 이광수, 박보영의 등장에 “‘틈만 나면,’의 시작을 같이 한 광수가 왔다”라며 함박웃음으로 반긴다. 앞서 이광수는 ‘틈만 나면,’ 1회 틈 친구로 나온 개국공신. 유재석은 “오늘 빅스타랑 중스타가 왔어”라며 시작부터 이광수 놀리기에 시동을 건다. 특히 이광수가 만발한 벚꽃을 바라보더니 “벚꽃은 이때밖에 못 봐”라고 감성에 젖자, 유재석은 “벚꽃은 내년에도 볼 수 있어”라며 칼차단해 현장을 웃음바다로 만든다.박보영이 이광수의 후배 잡도리를 폭로해 흥미를 더한다. 박보영은 “광수 오빠가 후배 교육을 시킨다. 연락 늦으면 변했다고 혼낸다”라고 깜짝 고백한 것. 이에 유재석이 “광수가 형들한테 배운 걸 보영이한테 한다”라며 ‘잡도리 대물림설’을 제기하자, 이광수는 “이제야 형들이 왜 나한테 그랬는지 알겠더라. 짜릿함이 있다”라고 털어놔 유재석을 빵 터지게 한다.유연석, 박보영이 14년 만에 재회해 눈길을 끈다. 박보영, 유연석은 영화 ‘늑대소년’에서 주인공 ‘순이’와 주인공을 짝사랑하는 ‘지태’ 역으로 함께한 사이. 유연석은 “촬영으로 만난 건 14년 만이다. 얼마 전에 향기도 만났다”라며 극중 박보영의 여동생 역을 맡았던 배우 김향기까지 소환, 애정을 과시한다. 이를 지켜보던 이광수는 “내가 있는데 왜 향기 얘기를 해?”라며 질투했다는 후문이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr