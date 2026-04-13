김희철이 20년 만에 운전대를 잡았다./사진=텐아시아DB

김희철이 20년 만에 운전대를 잡았다./사진제공=SBS

김희철(42)이 사고 이후 20년 만에 운전대를 다시 잡았다.지난 12일 방송된 SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’(이하 '미우새')에서는 장롱면허 김희철을 위해 탁재훈, 허경환이 일일 운전 강사로 나서는 모습이 담겼다.이날 김희철은 과거 교통사고 이후 약 20년 동안 운전을 하지 않았다며 "최근 운전 연수를 결심했다"고 밝혔다. 그는 운전을 다시 배우기로 한 이유에 대해 “나중에 우리 애기, 애기 이름을 루아로 지을 거다. 루아가 생기면 유치원이나 학교를 데려다주고 싶다”고 소망했다.김희철은 옛날 운전 면허증도 꺼냈다. 앳된 김희철의 사진을 보고 허경환은 “얼굴이 많이 달라져서 걸릴 것 같다”고 했고, 김희철도 “이때 예뻤지?”라며 인정했다.이에 탁재훈, 허경환은 고난도 S자 코스부터 U턴 코스, 초고난도 T자 주차까지 포함된 연수 코스를 준비했다. 운전석에 앉은 김희철은 기어봉이 아닌 다이얼식 기어에 당황했고, 급가속과 커브에서 속도를 내 허경환은 불안하게 했다. 탁재훈은 “네가 레이싱을 하냐”고 해 웃음을 자아냈다.김희철은 2006년 슈퍼주니어 멤버 동해의 부친상 조문 후 서울로 올라오던 중 교통사고를 당해 전치 12주의 부상을 입었다. 당시 대퇴부와 발목 골절로 철심 7개를 삽입했고, 이후 장애 4급 판정을 받았다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr