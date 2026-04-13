14기 옥순, 카타르 항공 출신의 미모…새 신부의 웃음

‘나는 솔로’ 14기 옥순이 근교로 나들이를 떠났다.최근 14기 옥순은 인천에 위치한 을왕리 해수욕장에서 봄을 즐기고 있는 모습을 게재했다. 얼마전 결혼 소식을 알린 14기 옥순은 새신부의 미모를 보이고 있다.한편 14기 옥순은 카타르 항공 승무원 출신으로, 스핀 오프인 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'에도 출연해 짝을 찾기 위해 노력했다. 이후 최근 결혼 소식을 전했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr