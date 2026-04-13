사진=유튜브 로고

유튜브가 미국 내 '유튜브 프리미엄' 구독료를 인상했다. 지난 2023년 가격 조정 이후 약 3년 만에 이뤄진 추가 인상 조치다.유튜브는 지난 10일(현지시간) 개인용 요금을 기존 13.99달러(약 2만700원)에서 15.99달러(약 2만3700원)로 2달러 상향한다고 발표했다. 가족 요금제는 22.99달러에서 26.99달러로 4달러 올랐다. 음악 스트리밍 서비스인 '유튜브 뮤직 프리미엄'과 저가형인 '유튜브 라이트' 역시 각각 1달러씩 상승해 11.99달러와 8.99달러로 조정됐다. 환율은 지난 12일 기준인 1485원을 적용한 수치다.새로운 요금 체계는 다음 결제 주기부터 적용될 예정이다. 기존 가입자에게는 결제일 최소 30일 전에 관련 내용을 이메일로 개별 안내한다. 이번 결정은 2018년 브랜드 명칭을 '유튜브 프리미엄'으로 변경한 이후 두 번째로 단행된 가격 조정이다.요금 인상 소식이 전해진 당일 오전 알파벳 주가는 전 거래일보다 0.32% 하락한 317.47달러에 거래됐다. 유튜브의 프리미엄 및 뮤직 서비스 전 세계 구독자 수는 지난해 기준 1억 2500만 명을 돌파하며 성장세를 이어가고 있다.유튜브 대변인은 현지 매체와의 인터뷰에서 광고 없는 시청과 백그라운드 재생 등 이용자들이 선호하는 기능을 유지하기 위한 결정이라고 설명했다. 이는 콘텐츠 제작 및 운영 비용을 충당하기 위해 구독료를 높이고 있는 넷플릭스, 디즈니플러스 등 주요 스트리밍 플랫폼들의 행보와 유사한 흐름으로 풀이된다.미국 시장의 가격 인상이 현실화되면서 국내 이용료 추가 인상 여부에도 관심이 쏠리고 있다. 유튜브는 앞서 2023년 12월 한국 내 '유튜브 프리미엄' 월 구독료를 1만 450원에서 1만 4900원으로 인상한 바 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr