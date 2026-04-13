22기 정숙, 3번째 결혼 후 웨이트도 열심…곧 미국가는 덴버댁

‘나는 솔로’ 22기 정숙이 미국에 가기 전 운동에 열을 올리고 있다.최근 정숙은 “덴버댁 되서는 리키쌤 없이 운동해야하니 기본적인 운동법 다시 췍 스쿼트 데드리프트 또 뭘 체크해야할까“라고 적었다.공개된 영상 속 정숙은 트레이너에게 운동법을 배우고 있다. 하체 웨이트를 하며 근력을 키우는 중이다.한편 22기 정숙은 변호사로 SBS Plus, ENA '나는 솔로' 22기 돌싱 특집에 출연했으며 두 번의 이혼 경험이 있다. 남편인 10기 상철은 미국 거주 중인 사업가다. 10기 돌싱특집에 출연했으며 이혼 후 두 자녀를 키우고 있다. 두 사람은 같은 기수는 아니었지만 만남을 이어가다 연인으로 발전해 결혼식을 올렸다. 이들은 미국 콜로라도주 덴버에서 신혼생활을 시작한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr