배우 이태란이 '백반기행'에 출연해 데뷔 비하인드를 털어놓았다. / 사진=TV조선 '백반기행' 캡처

배우 이태란이 악역 변신 후 주위 반응을 전했다. / 사진=TV조선 '백반기행' 캡처

배우 이태란이 데뷔 비하인드와 악역으로 연기 변신 후 주변의 사뭇 달라진 반응을 전했다.12일 방송된 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'에서는 배우 이태란과 함께 홍성의 맛집을 탐방했다.1997년 데뷔한 이태란은 "사실 고등학교 졸업하고 회사를 다녔다. 3년간 회사를 다니며 아르바이트로 단역을 하고 있었다"라고 데뷔 비하인드를 전했다.이태란은 단역 시절 이정재 주연의 영화 '젊은 남자'에도 출연했다고. 당시 모습이 공개되자 단역에도 불구하고 눈에 띄는 외모로 놀라움을 자아냈다.주로 인간적이고 착하고 서글서글한 캐릭터를 해왔던 이태란은 최근 KBS2 드라마 '화려한 날들'에서 악역 고성희를 연기해 반전 면모를 보여줬다. 이태란은 "이 드라마를 하고 식당에 갔는데 뭔가 눈빛이 (싸늘하더라)"라며 웃음을 터트렸다. 홍성의 한 주민도 "TV에서 못되게 나오더라"고 말해 웃음을 안겼다.이태란은 이 드라마로 연기대상 최우수상도 수상했다. 그는 "연기할 때 쉽지 않았다. 처음 해보는 캐릭터고, 대사 분량이 많아서 힘들었다. 고생스러웠지만 즐겁게 했다"며 "상 받으니까 보람도 있었다"고 말했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr