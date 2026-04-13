이수지가 공식 석상에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

'마니또 클럽'이 울산 웨일즈 응원을 향한 대환장 케미로 배꼽 잡는 웃음을 선사했다./사진=MBC 방송 화면 캡처

'마니또 클럽'이 울산 웨일즈 응원을 향한 대환장 케미로 배꼽 잡는 웃음을 선사했다./사진=MBC 방송 화면 캡처

MBC '마니또 클럽'이 울산 웨일즈 응원을 향한 대환장 케미로 배꼽 잡는 웃음을 선사했다. 이 프로그램은 지난달 29일과 4월 5일, 2회 연속 1%대 시청률을 기록하며 수치 면에서 아쉬움을 남겼다.지난 12일(일) 방송된 '마니또 클럽' 11회에서는 시크릿 마니또이자 KBO 최초 시민구단인 울산 웨일즈 개막전을 응원하기 위한 3기 회원들의 이야기가 펼쳐졌다. 1기와 2기에서 활약한 이수지와 윤남노 셰프의 깜짝 등장으로 포문을 연 가운데 '시크릿 마니또' 이벤트를 하루 앞두고 본격 작전을 가동하는 멤버들의 고군분투가 그려지며 역대급 몰입과 도파민을 더했다.본격적인 작전을 위해 회원들은 웨일즈TV 팀과 시민 인터뷰 팀으로 나뉘어 완벽한 분업 모드를 가동했다. 차태현, 박보영, 강훈, 이수지가 함께한 웨일즈TV 팀은 열심히 훈련 중인 선수들 사이로 대범하게 위장 잠입 취재를 시작했다. 범고래 인형 탈을 쓴 박보영부터 메이킹 촬영 감독으로 위장한 차태현, 그리고 스태프로 완벽 변신한 이수지와 강훈까지 과감하게 그라운드로 진입해 단체 사진 촬영부터 인터뷰까지 거침없이 이어 갔다. 하지만 이도 잠시, 강훈의 정체가 발각될 듯한 일촉즉발의 위기가 발생하며 현장은 한순간 긴장감에 휩싸였다.위기는 이뿐만이 아니었다. 웨일즈TV 팀은 다시 전열을 가다듬고 선수들 인터뷰에 나섰지만, 그야말로 '우당탕탕'의 연속으로 긴장과 웃음을 오갔다. 특히 인터뷰 질문에 나선 차태현이 버벅이는 모습으로 또 한 번 위기를 맞자, 범고래 탈을 쓴 박보영이 순발력을 발휘해 자연스럽게 질문을 이어갔다. 저마다의 절실함으로 뭉친 선수들의 파이팅에 감동한 '대문자 F' 이수지는 시도 때도 없이 눈물을 훔치며 웃음을 더하기도 했다.시민 인터뷰 팀은 울산 시내에서 또 다른 활약을 펼쳤다. 황광희는 특유의 친화력으로 시민들의 호응을 끌어내며 물 만난 응원왕의 면모를 보여줬다. 전통시장의 인기를 휩쓴 윤남노 셰프와 열정 만렙 '홍보 요정' 이선빈의 활약도 만만치 않았다. 세 사람은 전광판에 담길 특별한 응원 영상을 위해 울산 시내를 발 벗고 뛰어다니며 시민들의 뜨거운 기운을 고스란히 담아냈다.숙소로 복귀한 건 웨일즈TV 팀이었다. 박보영은 마니또 차태현을 위한 끝나지 않은 선물로 훈훈함을 전했다. 독서광 차태현을 위한 맞춤형 책 선물은 물론, 아내부터 딸까지 모든 가족의 책까지 준비한 것. 이어 시민 인터뷰 팀까지 합류하며 본격적인 합숙이 시작됐다. 윤남노 셰프가 직접 준비한 저녁 식사와 함께 열혈 회의가 진행되며 웃음도 끊이지 않았다. 특히 윤남노 셰프는 수프를 볶는 기법에 다진 마늘을 킥으로 넣은 특제라면 레시피를 최초로 선보이며 회원들의 감탄을 이끌었다.사령관 차태현을 중심으로 배꼽 잡는 아이디어도 쏟아졌다. 과거 시구 당시 복부를 드러낸 파격 패션으로 화제를 모았던 이수지는 이번에도 배를 노출하는 신박한 아이디어로 모두를 기절하게 했다. 그런가 하면 차태현과 박보영은 18년 전 영화 '과속스캔들' 재현한 듯한 케미와 함께 흡사 피디와 작가처럼 함께 대본 준비를 하는 장면으로 찰떡 호흡을 과시했다.응원가 녹음은 그야말로 하이라이트라 할 수 있었다. 음악 감독 홍경민이 제작한 응원가에 회원들의 목소리를 녹음해 완성하기로 한 것. 차태현의 안정적인 리드와 박보영과 이선빈의 깔끔한 녹음과 달리, 황광희는 예상치 못한 대환장 녹음 퍼레이드로 현장을 뒤집어 놨다. 강훈, 윤남노 셰프도 무사히 녹음을 마쳤고, 이수지는 역대급 애드리브로 폭소를 유발하며 존재감을 폭발시켰다. 웃다 못해 '오열 사태'까지 부른 역대급 합숙과 함께 찐 가족 케미도 절정에 달한 가운데, 과연 시크릿 마니또 작전이 무사히 끝날 수 있을지 기대감을 높인다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr