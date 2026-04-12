전소민/ 사진=텐아시아 DB
전소민/ 사진=텐아시아 DB
배우 전소민이 2세를 포기한 이유를 밝혔다.

11일 유튜브 채널 '지편한세상'에는 '오랜만에 봐도 우린 여전하구나? | 석삼플레이시즌1 EP.1 경기도 광주'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 지석진, 이상엽, 전소민, 이미주는 경기도 광주를 찾아 여행을 즐겼다. 멤버들은 남한산성을 비롯해 다양한 명소를 둘러보며 자연스럽게 일상 이야기를 나눴다.

이동 중 지석진은 "아침 먹었냐"고 물었고, 이상엽은 "아내가 호박죽 해줬다. 매일 아침밥을 차려준다"며 사랑꾼 면모를 드러냈다.
사진=유튜브 '지편한세상'
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사진=유튜브 '지편한세상'
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이에 전소민과 이미주는 "대단하다", "진짜 미인이시잖아요"라며 감탄했다. 지석진 역시 "아기 나오면 진짜 귀여운 애 나오겠다"며 자연스럽게 2세 이야기를 꺼냈다.

이상엽은 "딸이 좋다"고 답했고, 지석진은 곧바로 전소민에게 "너도 결혼하면 아들 하나, 딸 하나 낳을 거냐"고 물었다.

이에 전소민은 잠시 망설이다가 "오빠, 전 틀렸어요"라면서 "저 그냥 둘이서 행복하게 살겠다. 대를 끊을 거다"라고 단호한 입장을 드러냈다.
사진=유튜브 '지편한세상'
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사진=유튜브 '지편한세상'
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전소민은 '2세 포기' 현실적인 이유도 함께 털어놨다. 그는 "41살인데 언제 낳아서 언제 키우냐. 힘들다"고 한숨을 내쉬었다. 멤버들은 전소민의 발언에 웃음을 터뜨리면서도 공감했다.

지석진은 "그래도 너 닮은 아기 낳아야지"라며 농담처럼 조언했지만, 전소민은 "미래 남편이랑 잘 협의해야죠"라고 받아치며 유쾌하게 상황을 마무리했다.

한편 전소민은 앞서 절친 배우 김지석과 대화 중 "결혼을 꼭 해야할까? 실패를 하더라도 해봐야 할까? 남들 다 하는데 하지 않으면 상실감이 있을까"라며 결혼 포기 생각을 드러낸 바 있다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

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