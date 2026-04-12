전소민/ 사진=텐아시아 DB

사진=유튜브 '지편한세상'

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배우 전소민이 2세를 포기한 이유를 밝혔다.11일 유튜브 채널 '지편한세상'에는 '오랜만에 봐도 우린 여전하구나? | 석삼플레이시즌1 EP.1 경기도 광주'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 지석진, 이상엽, 전소민, 이미주는 경기도 광주를 찾아 여행을 즐겼다. 멤버들은 남한산성을 비롯해 다양한 명소를 둘러보며 자연스럽게 일상 이야기를 나눴다.이동 중 지석진은 "아침 먹었냐"고 물었고, 이상엽은 "아내가 호박죽 해줬다. 매일 아침밥을 차려준다"며 사랑꾼 면모를 드러냈다.이에 전소민과 이미주는 "대단하다", "진짜 미인이시잖아요"라며 감탄했다. 지석진 역시 "아기 나오면 진짜 귀여운 애 나오겠다"며 자연스럽게 2세 이야기를 꺼냈다.이상엽은 "딸이 좋다"고 답했고, 지석진은 곧바로 전소민에게 "너도 결혼하면 아들 하나, 딸 하나 낳을 거냐"고 물었다.이에 전소민은 잠시 망설이다가 "오빠, 전 틀렸어요"라면서 "저 그냥 둘이서 행복하게 살겠다. 대를 끊을 거다"라고 단호한 입장을 드러냈다.전소민은 '2세 포기' 현실적인 이유도 함께 털어놨다. 그는 "41살인데 언제 낳아서 언제 키우냐. 힘들다"고 한숨을 내쉬었다. 멤버들은 전소민의 발언에 웃음을 터뜨리면서도 공감했다.지석진은 "그래도 너 닮은 아기 낳아야지"라며 농담처럼 조언했지만, 전소민은 "미래 남편이랑 잘 협의해야죠"라고 받아치며 유쾌하게 상황을 마무리했다.한편 전소민은 앞서 절친 배우 김지석과 대화 중 "결혼을 꼭 해야할까? 실패를 하더라도 해봐야 할까? 남들 다 하는데 하지 않으면 상실감이 있을까"라며 결혼 포기 생각을 드러낸 바 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr