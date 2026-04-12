사진=윤승아 유튜브

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배우 윤승아가 결혼 11주년을 맞아 웨딩드레스를 다시 입었다.12일 유튜브 채널 '승아로운'에는 '화제의 11주년 웨딩촬영. 드레스투어 같이 하실래요'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 윤승아는 "웨딩드레스를 입어보러 왔다"며 "11년 만에 입어보는 거라 너무 어색하다"고 솔직한 심정을 밝혔다. 이어 "결혼을 다시 하나 궁금하시죠?"라고 농담을 던져 웃음을 안겼다.특히 윤승아는 체중 변화에 대한 솔직한 고백으로 눈길을 끌었다. 그는 "결혼했을 때 43kg였는데 지금은 거의 50kg에 육박한다"면서 "살 안 빼고 와서 큰일이다. 어제 저녁 안 먹으려고 했는데 불고기 전골을 먹어버렸다"고 덧붙여 웃음을 선사했다.윤승아는 드레스 입기 전 자신의 결혼식을 떠올렸다. 그는 "결혼할 때 드레스 투어를 두 군데 가고 두 시간 만에 끝냈다"면서 "사진도 한 장도 안 찍었다. 드레스 입는 게 생각보다 너무 힘들어서 그냥 바로 골랐다"고 회상했다.결혼식에 대한 현실적인 이야기 역시 이어졌다. 윤승아는 "스몰웨딩이었는데 가격은 스몰이 아니었다"며 "드레스랑 스드메는 심플하게 하고 대신 장소에 신경을 썼다"고 밝혔다.이번 드레스 투어에 대해 윤승아는 "작년에 10주년 리마인드 사진을 못 찍어서 아쉬웠다"면서 "이번에 11주년에 가족사진을 찍어보려고 한다. 2주 안에 급하게 준비하고 있다"고 전했다.피팅을 마친 윤승아는 "다양하게 입어봐서 너무 재밌었다. 지금 마음에 드는 드레스가 두 개 있다. 나중에 할머니 돼서 봤을 때도 예쁜 드레스를 고르고 싶다"고 덧붙이며 신중한 선택을 예고했다.한편 윤승아는 배우 김무열과 2015년 결혼해, 2023년 아들을 출산했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr