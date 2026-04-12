사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

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'냉장고를 부탁해' 박은영 셰프가 5월 결혼을 언급하며 ‘도른자’ 캐릭터와 거리두기에 나섰다.12일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해'(이하 '냉부해')에는 소녀시대 효연, 티파니가 출연한 가운데 박은영 셰프가 5월 결혼을 언급했다.이날 효연은 최근 주목받은 소녀시대 유닛 '효리수'를 언급하며 "기존에 태티서(태연 티파니 서현)가 있잖냐. 20주년을 맞이해서 '우리도 뭔가 만들어 보자' 해서 댄서 아닌 보컬로 나서봤다"고 이야기했다.태티서 멤버인 티파니가 효리수 유닛 빌드업을 도왔다고 밝힌 효연은 앞서 "내 포지션이 태연이다"라고 당당하게 밝힌 바 있다.최근에는 메인보컬 자리를 두고 '대국민 투표'를 진행, 페이크 다큐에 진심인 모습을 보여 웃음을 선사하기도 했다. 조회수는 360만뷰를 돌파하며 큰 관심을 모았다.효연은 "요즘 예민한 상황이라 멤버들과 대화 안 한다"고 털어놔 폭소케 했다.소녀시대 다른 유닛 효리수 결성 소식에 최현석은 "우리도 좋은 자극을 받아서 '쥐띠즈'를 결성했다"면서 "손종원, 최현석, 이균으로 '손석균' 축가 팀을 만들고 싶다. 메인보컬은 손종원, 저는 반주, 댄스는 이균"이라고 설명해 배꼽을 쥐게 했다.이에 윤남노는 정호영, 권성준과 함께 후배 그룹 '호남성'을 결성하겠다는 의지를 보였다. 셰프들은 "뭔가 중국에도 있을 것 같다"며 폭소했다.김성주는 "샘킴도 끼워달라"고 언급했고, 최현석은 "샘풍자 어떻냐"며 샘킴, 김풍, 박은영(도른자)을 팀으로 묶었다. 이름을 잃고 '도른자'로 불린 박은영은 "5월 전까지만 받아주겠다"며 예비신부 이미지를 신경 써 눈길을 끌었다.박은영은 정호영의 소녀시대 '소원을 말해봐' 댄스에 대항하는 윤남노에게 "눈빛이 8할이다. 하체가 움직이면 안 된다"는 조언과 함께 '도른자 댄스' 노하우를 전수, 칼각 댄스를 선보여 폭소를 유발했다.한편 박은영은 오는 5월 서울 신라호텔에서 의사 예비 신랑과 결혼식을 올릴 예정이다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr