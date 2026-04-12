사진=JTBC '뉴스룸'

사진=JTBC '뉴스룸'

사진=JTBC '뉴스룸'

사진=JTBC '뉴스룸'

사진=JTBC '뉴스룸'

사진=JTBC '뉴스룸'

사진=JTBC '뉴스룸'

사진=JTBC '뉴스룸'

'뉴스룸' 씨야가 15년 만에 다시 뭉쳤다.11일 방송된 JTBC '뉴스룸'에는 그룹 씨야 완전체(남규리, 김연지, 이보람)가 출연해 15년 만의 재결합 소감과 앞으로의 활동 계획을 밝혔다. 오랜 공백 끝에 다시 한자리에 모인 세 사람은 과거를 돌아보며 진솔한 이야기를 전했다.과거 '슈가맨' 출연 당시를 떠올리며 멤버들은 당시의 긴장감을 솔직하게 털어놨다. 남규리는 "저 때 정말 아무 생각이 안 났다. 너무 떨려서"라고 말했다.이보람은 "화장실이 너무 가고 싶었다. 너무 떨리니까 긴장되니까 '어떡해' 막 밑에서 그랬다"고 회상했고, 김연지는 "너무 오랜만에 또 이렇게 함께 있는 모습을 보여드리게 되어서 다 같은 마음이지 않았을까 싶다"라고 전했다.당시 재결합이 이어지지 못한 이유에 대해 이보람은 "그때는 회사의 의견을 좀 어느 정도 수용해야만 하는 상황이 있었다"면서 "우리가 좀 더 주체적으로 할 수 있게 '회사를 설립을 하자' 해서 법인을 세우게 됐다"고 밝혔다.현재 씨야는 멤버들이 직접 회사를 운영하며 활동을 이어가고 있다. 남규리는 "저희가 멤버 셋 모두가 법인의 주주이자 임원"이라며 "본의 아니게 제가 대표가 되었다"라고 너스레를 떨었다.이보람은 상무, 김연지는 전무라고. 이보람은 "직원이 한 명도 없다"고 털어놨고, 남규리는 "다 자체적으로 하고 있는데요. 약간 부족하긴 하지만 저희만의 의견들을 취합해서 하나하나 해 나가고 있다"고 설며했다.신곡 '그럼에도, 우린'에 대해 남규리는 "한때 잠깐 피었던 꽃이 아니라 계절을 견딘 나무라는 가사가 있다"며 "지금은 20년의 시간을 견뎌서 많은 분들에게 큰 나무로 음악으로 뿌리내리겠다는 의미"라고 전했다. 이어 "20년의 시간을 함축해서 팬들에게 선물로 드리는 노래"라고 강조했다.5월 발매할 정규 4집의 음악 색깔에 대해 남규리는 "많은 분들이 기다리시는 씨야만의 색깔인 음악도 당연히 있고, 좀 다른 '어 이게 씨야야?' 하는 색다른 시도를 지금 한번 준비해 보고 있다"면서 "춤을 기대하면 고민해보겠다"고 말했다.앞으로의 활동 계획을 묻자, 김연지는 "전국 투어를 한 번도 해본 적이 없어서 꼭 해보고 싶다"고 밝혔고, 남규리는 "해외 팬분들께도 한국에 이런 여성 3인조 그룹이 있다는 걸 보여주고 싶다. 많은 해외 팬들과 교감할 수 있는 기회가 있었으면 좋겠다"고 포부를 드러냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr