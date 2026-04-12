이미지 크게보기 사진 = SBS '미운 우리 새끼'

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'미운 우리 새끼' 배우 박중훈이 삼남매의 직업과 근황을 공개했다.12일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 미우새)에는 게스트로 박중훈이 출연했다.이날 박중훈이 '자식농사'에 대해 MC 신동엽은 "아이들이 나중에 비슷한 길을 걷지 않을까 생각했는데 첫 아들은 AI 교육 컨설던트, 둘째 딸은 IT 디자인, 셋째 딸은 캘리포니아 대학교를 졸업했다"고 전했다.이어 세 자녀의 얼굴이 사진으로 공개되자 모벤져스들은 "작품들 잘 만들어 놨다"며 감탄했고, 박중훈은 쑥스러운 미소를 지었다.첫째 아들의 나이는 30세라며 박중훈은 "아프리카 남수단 8개월 파병을 갔다. 위험해서 걱정했는데 본인이 가겠다고 해서 허락이 아니라 찬성을 했다. 자율권을 줬다"고 얘기했다.신동엽이 즉석 질문으로 "나중에 딸이 진짜 사랑하는 사람이라며 데리고 왔는데 누가 봐도 사기꾼 냄새가 난다고 하면 어떡할 거냐"고 묻자 박중훈은 "나는 그런다. '로미오와 줄리엣'도 놔뒀으면 알아서 헤어졌을 것이다. 겪어봐야 안다. 본인 판단이다"고 쿨한 반응을 보여 웃음을 자아냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr