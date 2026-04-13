'시녀와 야수 부부' 가 출연했다./사진제공=MBC

'시녀와 야수 부부' 가 출연했다./사진제공=MBC

‘오은영 리포트-결혼 지옥’에 ‘시녀와 야수 부부’가 등장한다.13일 방송되는 MBC ‘오은영 리포트-결혼 지옥’ 163회에서는 마치 상사와 부하 직원 같은 관계에 지쳐 남편에게서 도망치고 싶다고 호소하는 아내, ‘시녀와 야수 부부’의 사연이 그려진다. 이날 방송에는 '마린보이' 박태환이 스페셜 MC로 출연한다.헬스장 상사와 사원으로 만나 남편의 끈질긴 구애로 결혼했다는 ‘시녀와 야수 부부’. 결혼 후 함께 헬스장을 운영 중인 두 사람은 여전히 상사와 직원 같은 관계를 이어가고 있어 모두를 놀라게 한다. 남편은 근무 중 수시로 아내를 호출하고, 끊임없는 지시와 명령으로 아내를 잔뜩 긴장하게 만든다.특히 헬스장 회원들 앞에서는 친절한 미소를 짓던 남편은 아내에게는 “X발, 미친 것 아냐”, “XXX가 진짜”라며 거친 욕설을 쏟아내 충격을 안긴다. 급기야 화를 참지 못하고 휴대전화를 집어던지는 모습까지 포착됐고, 이를 지켜보던 오은영, 문세윤 등 MC들은 “무섭다”라며 경악을 금치 못한다.남편의 명령 모드는 퇴근 후에도 이어졌다. 집안일을 하고 있는 아내에게 또 다시 업무 지시를 이어가는 것. 아내에게 생선 가시를 발라달라고 하고, 양말을 신겨달라고 요구하며 24시간 명령 모드를 이어가 놀라움을 자아낸다. 아내는 “부부가 아니라 하인이다. 남편의 수발을 다 들어줘야 한다"라며 "남편에게서 도망치고 싶다. 헤어질 결심도 한 상태”라며 눈물로 호소한다.벼랑 끝 위기에 놓인 ‘시녀와 야수 부부’의 이야기는 이날 방송되는 ‘오은영 리포트-결혼 지옥’ 에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr