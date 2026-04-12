사진 = 수현 인스타그램

사진 = 수현 인스타그램

배우 수현이 고급스러운 미모를 자랑해 눈길을 끌고 있다.최근 수현은 자신의 인스타그램에 "mirror mirror"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개된 사진 속 수현은 거울처럼 반사되는 구조물 사이에서 휴대폰을 들고 셀카를 촬영하고 있다. 길게 내려오는 내추럴한 헤어와 차분한 표정이 어우러지며 부드러운 인상이 그대로 드러난다.수현은 베이지 톤의 편안한 상의를 입은 모습은 꾸미지 않은 듯한 자연스러움을 강조하고 손에 쥔 휴대폰과 손끝까지 정돈된 모습이 디테일한 분위기를 더한다. 반짝이는 타일 형태의 거울 구조물은 수현의 얼굴과 손, 공간을 여러 겹으로 나누어 비추며 독특한 시각적 깊이를 만들어내고 그 사이로 보이는 배경까지 이어지며 차분하면서도 세련된 분위기를 완성한다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "봄여신" "너무 예쁜 수현님" 등의 반응을 보이며 뜨거운 관심을 이어갔다.한편 수현은 1985년생으로 41세이며 지난 2024년 결혼 5년 만에 협의 이혼했다고 밝힌 바 있다. 수현은 한국 배우 최초로 마블영화 '어벤져스: 에이지 오브 울트론'에 출연한 것에 이어 '신비한 동물들과 그린델왈드의 범죄', '다크타워: 희망의 탑', '이퀄스' 등 다수의 작품에서 존재감을 자랑한 배우다.수현은 JTBC 새 드라마 '신의 구슬'에 출연한다. '신의 구슬'은 30년간 이어진 몽골과의 전쟁으로 패색이 짙어가던 서기 1258년 호국의 성물 관음 보주를 찾아 전쟁터로 뛰어든 호송대의 영웅적 투쟁과 그들을 구하려는 황녀의 이야기를 담은 작품이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr