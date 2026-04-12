양준혁이 '흑백요리사'에 출사표를 던졌다./사진제공=KBS

양준혁이 '흑백요리사'에 출사표를 던졌다./사진제공=KBS

사업 실패로 50억을 날렸다고 고백한 양준혁이 트러플 정체에 화들짝 놀란다.12일 방송되는 KBS2 예능 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’(이하 ‘사당귀’) 352회에서 정호영, 정지선, 양준혁의 홍콩 임장 투어가 펼쳐지는 가운데, 양준혁이 눈 앞에 트러플을 두고 “트러플이 뭐야?”라고 물어 웃음을 선사한다.트러플이 뒤덮인 모수의 시그니처 ‘도토리 국수’를 한입 맛본 양준혁은 “트러플향 어떠세요?”라는 정지선의 질문에 되려 “트러플이 뭐야?”라고 되묻는다. “버섯 중에 가장 비싼 버섯”이라는 정호영의 설명에 이어 정지선이 “대략 이 접시에 있는 트러플만 10만원 정도일 것 같다”라고 설명하자 양준혁은 “버섯이 그렇게 비싸다고?”라며 화들짝 놀란다. 그러더니 잔치국수 먹듯 트러플과 도토리 국수를 후루룩 흡입한 후 “야들야들 보들보들 맛있네”라며 만족한 모습을 보인다.양준혁은 ‘흑백요리사’ 출연으로 글로벌 셰프로 떠오른 정지선, 정호영의 홍콩 현지 인기에 휘둥그레진다. 홍콩 거리에서 정지선과 정호영에게 사진 요청이 쇄도한 것. 양준혁은 홀로 쓸쓸히 이를 지켜보더니 “나도 방어 들고 흑백요리사 나가야겠네”라고 질투에 휩싸이며 자발적 ‘흑백요리사’ 출사표를 던진다는 후문이다.모수 홍콩에서 ‘트러플’ 맛에 눈을 뜬 후 ‘흑백요리사’ 출사표까지 내민 양준혁의 세계적인 셰프로 가는 첫 걸음은 이날 오후 4시 40분 방송되는 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr