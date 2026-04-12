사진 = 23기 영숙 인스타그램

사진 = 23기 영숙 인스타그램

'나는솔로' 23기 영숙과 27기 상철이 본격적인 '럽스타그램'을 시작해 팬들의 응원을 받고 있다.최근 23기 영숙은 자신의 인스타그램에 "우리는 봄 색깔"이라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 23기 영숙은 27기 상철과 데이트한 장면을 담았다. 영숙은 형형색색 소품이 가득한 실내 공간에서 거울을 향해 스마트폰을 들고 셀카를 찍고 있다. 짙은 네이비 니트와 데님 팬츠를 매치한 편안한 차림에 한쪽 손으로 브이 포즈를 더하며 밝은 표정을 짓고 있고 어깨에 멘 가방이 자연스럽게 내려오며 일상적인 분위기를 완성한다. 바로 뒤에 선 상철은 어두운 컬러의 재킷을 입고 휴대전화를 손에 든 채 영숙 쪽으로 시선을 두고 있으며 거울에 비친 두 사람의 모습이 장난스러운 스티커 장식과 함께 어우러지며 경쾌한 느낌을 더한다.이어진 사진에서는 건물 외벽과 넓은 창을 배경으로 한 장면이 담겼다. 창문에 비친 반사 속에서 나란히 선 두 사람의 모습이 포착되며 뒤로는 잔잔한 물가와 나무들이 이어져 한층 차분한 분위기를 만든다. 주변에는 막 새잎이 올라온 나무와 정돈된 화단이 자리하고 있고 창에 기대듯 가까이 선 두 사람의 실루엣이 자연스럽게 겹치며 앞선 사진과는 다른 부드러운 무드를 완성한다.이를 본 팬들은 "아이고 이뻐라" "너무 잘어울려요" "너무 예뻐" "아이고 달달해라" "봄이네요" "너무 예뻐서 반했어요 사랑해요" 등의 댓글을 달았다.한편 '나는솔로' 23기 출연자로 1988년생 변호사 영숙은 방송 당시 단아한 외모와 지적인 이미지로 MC 데프콘으로부터 아나운서 같다는 찬사를 받았다. 마찬가지로 1988년생으로 한국전력공사 재직 중인 상철 또한 27기 방송 당시 여성 출연자들의 압도적인 지지를 받았던 인기 출연자다.한편 ENA·SBS Plus '나는 솔로'는 결혼을 간절히 원하는 솔로 남녀들이 모여 사랑을 찾기 위해 고군분투하는 극사실주의 데이팅 프로그램이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr