사진 = 아이유 인스타그램

사진 = 아이유 인스타그램

사진 = 아이유 인스타그램

사진 = 아이유 인스타그램

가수 겸 배우 아이유가 성숙해진 비주얼을 자랑해 눈길을 끈다.최근 아이유는 자신의 인스타그램에 "성희주 요란하게 등장"이라는 멘트와 사진을 올렸다. '성희주'는 현재 아이유가 출연 중인 드라마 '21세기 대군부인' 극중 이름이다.공개 된 사진 속 아이유는 밤 야외 공간에서 붉은 재킷을 입은 모습이다. 조명이 켜진 구조물과 장식 패턴이 배경을 이루고 사람들의 움직임이 어우러진 가운데 아이유는 한쪽 어깨에 손을 얹은 채 흰 클러치를 들고 서 있다.이어 아이유는 가까이서 촬영된 사진에서 밝은 미소를 지으며 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨리고 있으며, 또렷한 이목구비가 조명 아래에서 더욱 선명하게 드러난다. 또 다른 사진 속 아이유는 검은 트위드 상의를 입고 머리에 작은 핀을 꽂은 채 카메라를 바라보고 있으며 차분한 표정과 함께 단정한 분위기를 완성한다. 마지막 사진에서 아이유는 셔츠와 니트 베스트를 레이어드한 스타일로 실내에서 셀카를 찍고 있으며 빛을 받은 피부와 담백한 표정이 어우러지며 자연스러운 무드를 보여준다.팬들은 "너무 좋더라" "내 눈엔 귀엽기만 하다" "너무 예뻐" "사랑해" "나는 언제나 언니 편이야" "세상 아름답습니다" 등의 반응을 보였다.한편 1993년생인 아이유는 MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인'에 출연 중이며 1991년생인 배우 변우석과 함께 로맨스 연기를 펼친다. 또 아이유는 1989년생 배우 이종석과 공개 연애 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr