사진 = 카리나 인스타그램

사진 = 카리나 인스타그램

사진 = 카리나 인스타그램

사진 = 카리나 인스타그램

에스파 카리나가 생일을 맞아 멤버들과 팬들에게 감사 인사를 전해 눈길을 끈다.최근 카리나는 자신의 인스타그램에 "선물 고마워 에스파들아 블랙맘바들아"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 카리나는 중앙에 앉아 턱을 손으로 받친 채 환한 미소를 짓고 있다. 카리나와 에스파 멤버들은 블랙 디테일이 더해진 무대 의상과 허벅지까지 올라오는 부츠를 매치해 시선을 끈다. 양옆에 자리한 멤버들은 카리나의 어깨에 손을 올리거나 기대며 가까운 거리감을 보여주고 있다.이어진 사진에서는 카리나가 바닥에 앉아 두 팔을 가슴 쪽으로 모은 포즈로 눈을 감고 있는 모습이 담겨 있다. 뒤에 선 멤버들은 각기 다른 손동작으로 포즈를 취하며 장난기 있는 분위기를 더한다. 또 다른 사진에서는 카리나가 옆으로 누운 자세로 턱을 괴고 카메라를 바라보고 있다. 다른 멤버들은 주변에 앉거나 서서 자연스럽게 시선을 나누며 구도를 완성하고 있다. 마지막 사진에서는 네 명 모두 등이 보이거나 옆모습으로 서서 팔을 들어 올리는 동작을 취하며 무대 의상의 뒷모습과 라인을 강조하고 있다. 이는 에스파 데뷔곡인 '블랙맘바' 안무 동작이다.이를 본 팬들은 "귀여워" "에스파 늘 응원합니다" "너무 예뻐" "다 예쁘다" "다시 한번 축하해" "우리 공주 늘 행복해" 등의 댓글을 달았다.한편 2000년생인 카리나는 26세이며 지난 2020년 SM엔터테인먼트 에스파로 데뷔해 많은 사랑을 받고 있다. 카리나가 속한 에스파는 '2025-26 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE in OSAKA' 콘서트 일정을 소화 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr