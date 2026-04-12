사진 = 카리나 인스타그램
사진 = 카리나 인스타그램
에스파 카리나가 생일을 맞아 멤버들과 팬들에게 감사 인사를 전해 눈길을 끈다.

최근 카리나는 자신의 인스타그램에 "선물 고마워 에스파들아 블랙맘바들아"라는 멘트와 사진을 올렸다.

사진 속 카리나는 중앙에 앉아 턱을 손으로 받친 채 환한 미소를 짓고 있다. 카리나와 에스파 멤버들은 블랙 디테일이 더해진 무대 의상과 허벅지까지 올라오는 부츠를 매치해 시선을 끈다. 양옆에 자리한 멤버들은 카리나의 어깨에 손을 올리거나 기대며 가까운 거리감을 보여주고 있다.
사진 = 카리나 인스타그램
사진 = 카리나 인스타그램
이어진 사진에서는 카리나가 바닥에 앉아 두 팔을 가슴 쪽으로 모은 포즈로 눈을 감고 있는 모습이 담겨 있다. 뒤에 선 멤버들은 각기 다른 손동작으로 포즈를 취하며 장난기 있는 분위기를 더한다. 또 다른 사진에서는 카리나가 옆으로 누운 자세로 턱을 괴고 카메라를 바라보고 있다. 다른 멤버들은 주변에 앉거나 서서 자연스럽게 시선을 나누며 구도를 완성하고 있다. 마지막 사진에서는 네 명 모두 등이 보이거나 옆모습으로 서서 팔을 들어 올리는 동작을 취하며 무대 의상의 뒷모습과 라인을 강조하고 있다. 이는 에스파 데뷔곡인 '블랙맘바' 안무 동작이다.
사진 = 카리나 인스타그램
사진 = 카리나 인스타그램
이를 본 팬들은 "귀여워" "에스파 늘 응원합니다" "너무 예뻐" "다 예쁘다" "다시 한번 축하해" "우리 공주 늘 행복해" 등의 댓글을 달았다.
사진 = 카리나 인스타그램
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한편 2000년생인 카리나는 26세이며 지난 2020년 SM엔터테인먼트 에스파로 데뷔해 많은 사랑을 받고 있다. 카리나가 속한 에스파는 '2025-26 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE in OSAKA' 콘서트 일정을 소화 중이다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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