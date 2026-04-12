사진 = 기은세 인스타그램

사진 = 기은세 인스타그램

사진 = 기은세 인스타그램

사진 = 기은세 인스타그램

배우 기은세가 생일을 맞아 더 업그레이드 된 비주얼을 자랑했다.기은세는 최근 자신의 인스타그램에 "저 결혼하는거 아니예요 ㅋㅋㅋㅋ기자님들 ㅋㅋ친구들이 생축띠를 안사오고 잘못 사왔을뿐 ㅋㅋㅋ작년의 소원풀이 하는 생일을 지나 올해는 그냥 아무 것도 안하고 지나가고싶다할 만큼 정신 없는 시간속에서도 그래도 챙겨주는 사랑하는 사람들이 있어서 따뜻하고 행복했습니다 생일날 방송 매출도 든든히 나와 다른것 보다 더 행복한 생일밤입니다"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 기은세는 티아라와 긴 베일 스타일 면사포를 착용하고 흰 셔츠와 청바지를 입은 채 케이크를 들고 있다. 기은세는 손가락을 입에 가져다 대며 장난스러운 표정을 짓고 있다.이어진 사진에서 기은세는 높은 층에서 내려다보이는 도시 풍경을 배경으로 무릎을 굽힌 채 양팔을 벌리고 브이 포즈를 취하고 있다. 기은세는 상체에 흰 셔츠를 입고 허리에 검은 벨트를 착용한 모습이 보인다. 다른 사진에서는 식탁 위에 다양한 반찬과 음식이 놓여 있고 중앙에는 꽃이 꽂힌 화병이 자리하고 있다. 기은세는 노란색 상의를 입고 테이블 뒤에 서서 양손으로 브이 포즈를 취하고 있다. 이어진 사진에서는 티아라를 착용한 채 한 손을 허리에 올리고 다른 손으로 브이 포즈를 하며 미소를 짓고 있다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "이쁜 은세언니 생일 축하해요" "너무 예뻐" "늘 주변사람들에게 사랑이 가득한 우리 기블리" "진짜 생일 축하드려요" "행복한 생일 되세요" 등의 댓글을 달았다.한편 1983년생인 기은세는 43세로 지난 2012년 12살 연상의 재미교포 사업가와 결혼했으나 지난 2023년 이혼 소식을 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr