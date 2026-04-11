사진=손태영 유튜브

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'Mrs.뉴저지' 배우 손태영-권상우 부부가 뉴저지의 '대치동'이라 불리는 학군지와 부촌을 직접 둘러봤다.11일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 "뉴저지의 대치동. 누구나 한 번쯤은 살고 싶어하는 드림하우스 구경 간 손태영♥권상우"라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 손태영은 먼저 뉴저지 대표 학군지인 데마레스트에 위치한 주택을 찾았다. 약 188평 규모의 이 집은 화이트와 우드 톤으로 꾸며진 깔끔한 인테리어와 넓은 구조로 시선을 끌었다. 집 안 곳곳을 꼼꼼히 살피던 그는 수압부터 수납, 동선까지 체크하며 현실적인 기준으로 집을 살폈다.특히 손태영은 인근 고등학교가 뉴저지 상위 10% 안에 든다는 설명에 큰 관심을 보였다. 그는 "완전 좋구나"라며 감탄한 뒤 "한국도 대치동처럼 학군이 좋으면 집값이 비싼데 미국도 그러냐"고 질문했다.이에 중개사는 "학군이 좋으면 안전이 보장되고 집값 상승 가능성도 높다"고 설명했다. 손태영은 "우리 동네도 학교가 있으니까 경찰이 많고 안전한 느낌이 있다"며 학군과 치안의 상관관계에 공감했다.다른 날, 손태영은 권상우와 함께 뉴저지 대표 부촌인 알파인으로 이동했다. 약 1,200평 규모의 대지에 자리한 두 번째 주택은 온수 수영장과 넓은 테라스, 여유로운 공간 구성이 특징이었다. 집을 둘러보던 권상우는 "딱 살기 좋은 크기다. 이 동네가 너무 좋다"며 만족감을 드러냈다.손태영 또한 테라스에 나서자마자 "좋다"며 감탄을 이어갔지만, "아직은 못 산다"는 말로 아쉬움을 토로했다. 그는 최근 메타 CEO 마크 저커버그가 2,517억 대저택을 샀다는 소식을 언급하며 "우리도 열심히 해야겠다"고 웃어 보였다.한편 권상우와 손태영은 2008년 결혼해 1남 1녀를 두고 있으며, 현재 자녀 교육을 위해 미국 뉴저지에 거주 중이다. 권상우는 한국과 미국을 오가며 활동을 이어가고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr