사진=딘딘 유튜브

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래퍼 슬리피가 '포르쉐 논란'에 입을 열었다.11일 유튜브 채널 '딘딘은 딘딘'에는 '[긴급 편성] 은혜 갚은 딘딘'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 딘딘과 슬리피, 그리고 과거 힘들었던 시절을 함께 보낸 게임회사 대표가 등장해 당시를 회상하는 모습이 담겼다.딘딘은 과거 슬리피와의 첫 만남은 좋지 않았다고 털어놨다. 딘딘은 "첫인상이 진짜 안 좋았다. 나를 알면서도 '누구냐'고 했다"고 밝혔다. 그러나 이후 술자리에서 딘딘이 미모의 여자들과 있는 모습을 본 슬리피가 갑자기 "내 동생"이라며 태도를 바꾸며 친해지게 됐다고 폭로했다.가장 눈길을 끈 건 슬리피의 '포르쉐 사건'이었다. 딘딘은 "대표 형이 슬리피 형한테 포르쉐를 빌려줬다"면서 "사람들은 좋은 차라고 생각했지만, 사실은 엔진이 자주 멈추는 20년 된 오래된 차였다"고 이야기했다.정산도 제대로 못 받던 슬리피는 "포르쉐를 타고 밥솥을 사러 갔다가 욕을 엄청 먹었다. 지인이 빌려줬다고 해도 믿지 않았다"며 씁쓸한 웃음을 보였다. 차를 빌려줬던 대표 형은 "그때 진짜 마음이 아팠다. 상황을 모르는 사람들이 많았다"고 덧붙였다.딘딘은 슬리피의 '연예인병' 시절도 끄집어냈다. 그는 "슬리피가 '진짜사나이' 이후 형이 갑자기 달라졌다. 고깃집 들어오면서 '슬좀비입니다'라고 인사했다"고 재연해 웃음을 자아냈다. 이어 "그날 너무 꺼드럭거려서 '이제 형이랑 못 놀겠다'고 생각했다"고 말했고, 슬리피는 "그때 기억난다"며 웃음을 보였다.하지만 시간이 흐르며 관계는 더욱 깊어졌다. 딘딘은 "지금은 가족 같은 존재"라며 "힘들었던 시절을 함께 버틴 사람들이라 더 소중하다"고 강조했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr