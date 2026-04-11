사진 = 28기 옥순 인스타그램

사진 = 28기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 돌싱특집 28기에 출연했던 옥순이 같은 기수 영호와 결혼식을 올린다.최근 28기 옥순은 자신의 인스타그램에 "여러분 저 결혼해요!!!5월의 신부가 됩니당"이라고 밝혔다.이어 28기 옥순은 "스튜디오촬영 했어요! 빨리 자랑하고 싶어서 원본사진 받기도 전에 업로드해봅니다 ㅋㅋㅋㅋㅋ잘생긴 남편 만나게 해주신 나는솔로 촌장엔터 감사합니다!"라며 "결혼과정에 도움주고 계신 많은 분들 지켜봐주시고 응원해주시는 여러분께도 감사드립니당"고 인사를 전했다.그러면서 "스튜디오 보정본,야외촬영,본식까지 계속해서 자랑 좀 해볼게요!ㅋㅋㅋㅋ 저희 결혼과정 예쁘게 지켜봐주실거죠..??"라며 기쁜 소식을 전했다.사진 속 28기 옥순은 순백의 튜브톱 웨딩드레스를 입고 자연스럽게 손에 꽃다발을 들며 밝은 표정을 짓고 있다. 옆에 선 28기 영호는 블랙 턱시도를 갖춰 입고 단정한 모습으로 함께 서 있으며 깔끔한 실내 배경 속에서 두 사람의 조화로운 분위기가 돋보인다.이어진 사진에서는 벚꽃이 만개한 길 아래에서 28기 영호가 베이지 수트를 입고 28기 옥순과 마주 선 채 손을 잡고 있다. 28기 옥순은 웨딩드레스 자락을 한 손으로 살짝 들어 올린 채 자연스럽게 시선을 주고받으며, 따뜻한 햇빛과 함께 부드러운 분위기를 완성했다.이를 본 팬들은 "결혼 진심으로 축하 드려요 옥순님" "늘 응원합니다" "개이쁘다진짜" "넘이뿌다 이뻐" "넘 행복해보여" "마음도 얼굴도 천사 같은 옥순님" 등의 댓글을 달았다.한편 28기 옥순과 영호는 지난해 12월 방송된 ENA·SBS Plus ‘나는 솔로’ 28기 돌싱 특집에서 최종 선택을 한 뒤 실제 연인으로 발전했다. 두 사람은 지난달 혼인신고를 마치며 법적 부부가 된 것으로 알려졌다. 1991년생인 옥순은 슬하에 딸 한 명을 두고 있으며 영호는 1989년생으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr