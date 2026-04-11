비가 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

'크레이지 투어' 7회에선 튀르키예 이스탄불에서의 셋째 날 아침, 달라도 너무 다른 비(정지훈)X김무열X이승훈X빠니보틀의 극과 극 모닝 루틴이 공개된다./사진제공=ENA

오늘(11일) 방송되는 ENA '크레이지 투어' 7회에선 튀르키예 이스탄불에서의 셋째 날 아침, 김태희의 남편인 비(정지훈)를 비롯해 김무열X이승훈(WINNER)X빠니보틀의 극과 극 모닝 루틴이 공개된다.이들의 대비되는 아침은 이스탄불 입성부터 예견된 서사였다. 첫날부터 푸시업, 크런치, 스쾃 각 20회씩 10세트, 도합 600회를 단 10분 만에 주파했던 비와 김무열의 '운동 광기'가 드디어 현지 헬스장에서 본격 폭발한 것. 아침 8시부터 근손실 방지를 위해 길을 나선 '헬친자' 비와 김무열은 이스탄불의 한 헬스장을 찾아 케이블 체스트 플라이 기구 앞에 선다. 한 손당 30kg, 도합 60kg이라는 고중량을 설정한 두 사람은 이른 아침부터 압도적인 가슴 근육 펌핑을 선보일 예정이다.일찍 잠에서 깨 형들을 따라 제 발로 헬스장을 찾았던 막내 이승훈은 의욕 넘쳤던 시작과 달리, 미동조차 하지 않는 60kg의 무게 앞에 처절한 굴욕을 맛본다고. 결국 자신의 역량에 맞춰 15kg으로 무게를 대폭 낮춘 이승훈에게 비와 김무열은 즉석에서 '호랑이 PT 선생님'으로 변신, 밀착 지도를 이어가며 이스탄불 헬스장을 지옥의 트레이닝 센터로 만들었다는 후문이다.반면, 빠니보틀은 홀로 이스탄불의 아침 자유 시간을 만끽한다. 오전 9시 느지막이 기상한 그는 이스탄불의 상징인 약 67m 높이의 갈라타 탑으로 여유로운 산책을 즐긴다. 꼭대기 층 야외 전망대에서 이스탄불의 360도 전경을 감상하는 빠니보틀은, 헬스장에서 사투를 벌이는 멤버들과 대조되는 완벽한 힐링 타임을 보내며 시청자들에게 대리 만족을 선사할 예정이다.제작진은 "근손실을 허용하지 않는 '형 라인'의 스파르타식 열정과 빠니보틀의 낭만적인 힐링이 교차하며 시청자들에게 다채로운 즐거움을 선사할 것"이라며 "특히 제 발로 호랑이 굴에 들어온 막내 이승훈의 험난한 트레이닝은 물론, 새로운 크레이지 미션으로 튀르키예 미식의 꽃이라 불리는 '양 요리의 모든 것'을 맞닥트린 멤버들의 리얼한 반응과 케미를 기대해 달라"고 전했다.'크레이지 투어' 7회는 오늘(11일) 토요일 저녁 8시 30분에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr