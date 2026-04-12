사진=MBC '전지적 참견 시점'

사진=MBC '전지적 참견 시점'

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'전지적 참견 시점' 지무비가 회사의 어마어마한 복지를 공개했다.11일 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'에는 구독자 397만명을 보유한 영화 리뷰 크리에이터 지무비가 출연했다.이날 지무비는 "리뷰할 때는 목소리로만 하니까 얼굴 공개 생각을 안 했다. 오늘 예능 최초 출연"이라고 밝혔다.매혹적인 목소리의 보유자인 지무비는 "과거 승무원, 은행원을 준비했다. 평범한 취준생이었는데, 은행원 면접 최종 갔다가 탈락해 절망했었다"고 털어놨다.현재 월 수억 버는 영화 유튜버로 변신한 지무비는 은행 연봉의 4배 수익을 올리고 있다고. 그는 "100% 성과제라 영상 많이 올릴 때는 많이 벌고, 많이 안 올리면 적게 번다. 무조건 많이 버는 건 아니"라고 이야기했다.최근 GD, BTS와 이웃사촌이 된 지무비는 '77억 최고가 전세 계약자 나현갑'이라는 기사 공개에 대해 "우리나라에 제 이름이 한 명이다. 한 번 기사 나니까 퍼지더라"면서 "당연히 대출도 받았고, 하루 종일 집에 있다 보니 돈을 다 쓴 거"라고 밝혔다.지무비의 초호화 전셋집이 공개됐다. 거실에 99인치 TV와 고가의 서라운드 스피커가 눈길을 끈 가운데 홈시어터룸, 침실, 작업실 등이 감탄을 자아냈다.지무비와 함께 일하는 매니저는 "처음 얼굴 보고 배신감 들었다. 잘생겨서"라고 말해 웃음을 안겼다. 지무비는 "소녀시대 서현 닮았다는 말 많이 들었다"며 미소를 지었다.지무비는 "작품 감성 후 편집 구성 후 내레이션 대본 작성을 한다. 최고 35시간 밤샘 작업을 할 때도 있다. 20분 기준 영상에 30~40시간 작업 시간이 필요하고, 한 달에 최대 20개 제작한다"고 이야기했다."재미없는 작품을 봤을 때 어떻게 하냐"고 묻자, 지무비는 "거짓말은 못 한다. 대신 특징을 설명하거나, 적당히 힌트를 준다. '호불호가 갈릴 수 있을 것 같다'고 한다"고 전했다.한편, 지무비 매니저는 "대표 없는 사무실에서 일한다. 그게 복지 아닌 복지"라면서 "한 달에 천만원을 성과급을 받은 적이 있고, 집 이사할 때 무이자 대출 5000만원도 받았다. 그만두지 않는 조건"이라며 "지무비와 일체화를 위한 편집 기법 폴더도 복지"라고 강조했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr