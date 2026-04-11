이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '뜬뜬-핑계고'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '뜬뜬-핑계고'

코미디언 허경환이 과거 연애 경험을 털어놓으며 뜻밖의 웃음을 안겼다.11일 ‘뜬뜬-핑계고’에서는 허경환이 게스트로 출연해 솔직한 연애 이야기를 전했다. 함께 출연한 유재석과 홍현희은 자연스럽게 결혼과 연애 이야기를 꺼냈고, 대화는 점점 과거 연애사로 이어졌다.이날 허경환은 “나이가 들수록 누군가에게 먼저 다가가는 게 쉽지 않다”며 현실적인 고민을 털어놓았다. 이어 “썸은 잠깐 스쳐 지나가는 경우가 많다”며 현재 연애 상황에 대해서도 솔직하게 밝혔다.분위기를 바꾼 건 그의 과거 연애담이었다. 허경환은 “키를 크게 따지는 편은 아니지만, 너무 작은 건 어렵고 오히려 키 큰 쪽은 괜찮다”고 말하며 자연스럽게 한 경험을 떠올렸다. 실제로 그는 170cm 후반대의 여자친구와 교제한 적이 있다고 밝혔다.그는 당시를 회상하며 “처음에는 크게 신경 쓰지 않았는데, 어느 순간부터 키 차이가 더 크게 느껴졌다”고 말했다. 이어 “같이 서 있으면 괜히 내가 더 작아 보이는 느낌이 들었다. 싸울 때도 볼품 없었다“고 폭로해 웃음을 자아냈다.이야기의 정점은 이별 이후였다. 허경환은 “헤어진 뒤 우연히 마주친 적이 있다”며 당시 상황을 떠올렸다. 그는 “인사를 해야 하나 고민하면서 지나가는데, 상대가 나를 전혀 못 본 것 같더라”고 말했다.그러면서 “그 순간 ‘아, 내가 진짜 작긴 작구나’라는 생각이 들었다”며 특유의 셀프 디스로 웃음을 더했다. 예상치 못한 전개에 스튜디오 분위기도 한층 더 뜨거워졌다.한편 '대세' 허경환은 현재 다양한 방송과 콘텐츠를 통해 꾸준히 활약을 이어가고 있다. 이날 방송에서도 특유의 입담과 솔직한 이야기로 공감을 이끌어냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr