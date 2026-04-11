방탄소년단 월드투어 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN GOYANG' / 사진 제공=빅히트 뮤직(하이브)

방탄소년단 월드투어 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN GOYANG' / 사진 제공=빅히트 뮤직(하이브)

폭우 속에서 새 월드 투어의 막을 올린 그룹 방탄소년단이 맑은 날씨 속에서 콘서트 둘째 날을 맞았다.방탄소년단(BTS·RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국)는 11일 경기 고양시 고양종합운동장 주경기장에서 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG''(비티에스 월드 투어 '아리랑'')을 열었다. 지난 10일 월드투어의 포문을 연 방탄소년단은 이날에 이어 오는 12일까지 총 3일간 고양에서 공연을 진행한다.방탄소년단은 'Hooligan'(훌리건), 'Aliens'(에일리언스), '달려라 방탄 (Run BTS)'로 공연의 포문을 열었다. 오프닝 무대를 마친 정국은 "첫날과 다르게 날씨가 훌륭하다"며 팬들에게 인사를 건넸다. 야외 공연장 특성상 날씨의 영향을 많이 받는데, 공연 첫날인 지난 9일에는 비가 쏟아졌다. 정국은 "아직 추울 수 있지만 우리가 뜨겁게 달궈드리겠다"고 예고했다.오랜만의 공연인 만큼, 새로운 모습을 보여주기 위해 다양한 시도를 했다. 이번 공연은 360도 무대로 준비됐다. 뷔는 "오랜만에 360도 공연을 해본다. 360도로 아미(팬덤명)에게 둘러싸여 있으니 기분이 좋다"고 말했다. 지민은 "4년 만에 '아리랑' 앨범을 내고, 6년 반 만에 콘서트 투어를 한다. 앨범도 그렇고 여러모로 새로운 시도를 해보려고 했다. 재밌게 즐기면 좋겠다"고 했다. 슈가 역시 "편곡 등으로 새로운 무대를 보여주려고 많이 준비했다"고 덧붙였다.월드투어는 고양을 시작으로 도쿄, 북미, 유럽, 남미, 아시아 등지의 34개 도시에서 85회에 걸쳐 펼쳐진다. 한국 가수 단일 투어 기준 최다 회차다. 여기에 일본, 중동에서는 추가 공연도 예정돼 있어 투어 규모는 더욱 확대될 전망이다. 방탄소년단의 월드투어는 고양 3회 공연을 포함해 도쿄돔, 북미, 유럽 투어까지 총 46회 공연이 전석 매진됐다. 북미 및 남미 일부 지역에서는 한국 가수로서는 최초로 단독 공연으로 스타디움 공연장에 입성한다.고양에서 3일 동안 관객들과 만난 방탄소년단은 오는 17~18일 일본 도쿄돔에서 무대를 이어간다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr