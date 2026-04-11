아이유가 변우석의 마음을 찍기 위해 고군분투한다./사진제공=MBC

아이유가 변우석의 마음을 찍기 위해 고군분투한다./사진제공=MBC

아이유가 변우석의 마음을 찍기 위해 고군분투한다.오늘(11일) 방송될 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인' 2회에서는 이안대군(변우석 분)으로부터 프러포즈 승낙을 얻어내려는 성희주(아이유 분)의 직진 플러팅이 시작된다.앞서 성희주는 원치 않는 상대와 결혼을 요구하는 가족들에게 분노하며 직접 결혼 상대를 물색하던 중 이안대군을 떠올렸다. 이안대군과 결혼을 통해 신분 상승을 해보겠다는 야망을 품은 성희주는 칠전팔기 끝에 이안대군을 만나 결혼하자는 뜻을 밝혔다. 이에 예상치 못한 프러포즈를 받은 이안대군의 답이 궁금해진다.이안대군의 마음을 얻고 결혼을 성취하기 위한 성희주의 치열한 노력을 엿볼 수 있다. 달리는 도로 위를 비롯해 영화관, 승마장 등 이안대군이 가는 곳마다 졸졸 따라다니며 손하트와 눈빛 공격 등 애정 공세를 퍼붓는 성희주의 사랑스러운 미소가 보는 이들의 웃음을 부른다.이안대군은 우연을 가장해 공적인 자리는 물론 사적인 자리까지 나타나는 성희주의 행동에 탐탁지 않은 표정을 지어 녹록지 않은 프러포즈 여정을 예감케 한다. 과연 이안대군의 철벽을 무너뜨리려는 성희주의 노력이 프러포즈 성공이라는 값진 결과로 이어질 수 있을지 호기심이 커진다.'21세기 대군부인' 2회는 오늘(11일) 밤 9시 40분에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr