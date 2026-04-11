변우석과 유재석이 각 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

변우석 혼자만 치열하지 않은 '외모 싸움'이 벌어진다./사진제공=MBC

변우석 혼자만 치열하지 않은 '외모 싸움'이 벌어진다.4월 11일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 '쉼표, 클럽' 시샵 유재석(폐오르간), 하하(늙은 섞박지), 허경환(잔땀), 주우재(이윤석), 정준하(강남역 변우석), 신입 회원 변우석의 봄 맞이 강남 회동이 그려진다.이날 길쭉한 기럭지와 왕자님 미모를 뽐내며 등장한 변우석으로 인해 '쉼표, 클럽'이 들썩인다. 유재석은 변우석이 옆자리에 앉자 외모로 놀리는 회원들을 향해 "너희도 여기 앉으면 쑥대밭 된다"라고 말해 웃음을 자아낸다. 이런 가운데 서로 '미남'이라고 호소하는 회원들의 '외모 싸움'이 벌어진다. 유재석은 "한 명만 압도적이고, 나머지는 고만고만하다"라면서, 외모 서열을 단숨에 정리한다.변우석은 '유재석보다 못생겼다'라는 주제를 두고 아웅다웅하는 회원들을 향해 "난 진짜 그렇게(유재석보다 못생겼다고) 생각한다"라고 말해, 몹쓸 발언을 한 배경에 궁금증이 쏠린다. 유재석은 변우석의 망언을 기각하는데, 그 와중에도 회원들은 자존심을 걸고 그들만의 경쟁을 벌여, 치열한 외모 싸움의 결말에 관심이 집중된다.회원들은 변우석의 '쉼표, 클럽' 새 닉네임을 지어주기 위해 머리를 맞댄다. 유재석이 툭 던진 한마디에서 영감을 얻은 변우석의 새 닉네임이 탄생돼, 어떻게 작명을 한 것인지 호기심을 자극한다.변우석과 함께한 MBC '놀면 뭐하니?'는 4월 11일 토요일 오후 6시 30분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr