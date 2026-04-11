유연석 주연의 '신이랑 법률사무소' 시청률이 하락했다./사진제공=킹콩 by 스타쉽

유연석 주연의 '신이랑 법률사무소' 시청률이 하락했다./사진제공=킹콩 by 스타쉽

유연석 주연의 '신이랑 법률사무소' 시청률이 하락했다./사진제공=킹콩 by 스타쉽

유연석 주연의 '신이랑 법률사무소' 시청률이 하락했다. 이 작품은 지난달 6회에서 10.0%로 최고 시청률을 기록했고, 8회에서도 9.5%로 준수한 성적을 유지했다. 그러나 아이유와 변우석 주연의 MBC '21세기 대군부인'이 동시간대 첫 방송된 지난 10일, 9회 시청률은 6.7%로 떨어졌다.SBS 금토드라마 '신이랑 법률사무소'(연출 신중훈, 극본 김가영·강철규, 제작 스튜디오S·몽작소)에서 유연석이 귀신 보는 변호사 '신이랑' 역으로 분했다. 그는 따뜻하면서도 진정성 있는 캐릭터의 모습을 통해 극 중 상대편에 있던 한나현(이솜 분)과 관계에 변화를 일으킨 것은 물론, 안방극장마저 훈훈함으로 물들였다.유연석은 이랑이 나현과 상처를 공유하면서 깊어지는 감정을 세밀하게 그려냈다. 그는 앞서 나현에게 죽은 언니가 있다는 사실을 알게 된 후, 잠든 나현을 향해 "그동안 귀신 본다고 마음 아프게 한 거 정말 미안해요"라며 조심스러우면서도 진지한 말투로 이랑의 속내를 전했다. 뿐만 아니라, 이랑이 매형에게 귀신을 보는 법을 안다고 말했을 때 나현을 떠올리며 "이게 제 운명이라면, 저 받아들이려고요"라고 결의에 찬 표정으로 이야기하는 장면은 시청자들에게 깊은 인상을 남겼다.놀이공원에서 나현의 언니로 빙의한 유연석의 모습은 이전과는 또 다른 감정을 느끼게 했다. 이랑은 밝고 다정하게 건네는 말로 그가 나현의 언니로 빙의했음을 알아챌 수 있게 했다. 이어 빙의에서 깨어난 뒤 자신을 끌어안으며 울고 있는 나현을 토닥이면서 보인 아련한 눈빛은 뭉클함을 전했다. 이때 우는 나현의 손을 잡고 뛰는 장면, 중간에 빙의에서 깬 이랑이 두려움을 참고 롤러코스터를 탄 사실이 드러나는 장면은 은근한 설렘을 더하기도.순간순간 엿보이는 이랑의 마음이 담긴 유연석의 연기는 캐릭터에게 더 빠져들게 만든다. 상대를 향한 배려 있는 행동은 다정함을 넘어 설렘을 유발했고, 이와 함께 선보인 애틋한 눈빛은 먹먹한 감정과 함께 진한 여운까지 남겼다. 이에 지난 9회 엔딩에서는 나현에게 "같이 있을래요?"라는 뜻밖의 제안으로 급격한 관계 변화를 예고한 가운데, 유연석이 '신이랑 법률사무소'에서 이어갈 새로운 이야기에 궁금증이 고조된다.'신이랑 법률사무소' 10회는 오늘(11일, 토) 밤 9시 50분에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr