이선빈이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아사아DB

차태현, 박보영, 이선빈, 황광희, 강훈 그리고 이수지, 윤남노 셰프가 MBC '마니또 클럽'에서 활약한다./사진제공=MBC

'마니또 클럽'의 게스트로 이선빈과 윤남노 셰프가 출연해 시장을 중심으로 활약을 펼친다. 이광수와 장기 연애 중인 이선빈은 앞서 지난해 10월 종영한 MBC 드라마 '달까지 가자'에서 주연을 맡아 활약했다. 해당 작품은 10월 기준 1.2%의 최저 시청률을 기록했다. 이어 오랜만에 MBC 채널에 출연했지만 '마니또 클럽'은 지난 5일 방송된 회차에서 1.4%를 기록하며 다소 아쉬운 성적을 남겼다.12일(일) 저녁 6시 5분 방송되는 MBC 예능 '마니또 클럽' 11회에서는 시크릿 마니또 대작전을 시작하는 차태현, 박보영, 이선빈, 황광희, 강훈의 이야기가 펼쳐진다. 마니또 1, 2기 선배인 이수지, 윤남노 셰프의 깜짝 합류 속에서 KBO 최초 시민구단 울산 웨일즈를 응원하기 위한 역대급 잠입 작전이 펼쳐질 예정이다.마니또 클럽 3기 회원들은 2개의 팀으로 나뉘어 개막전 이벤트를 위한 본격 준비에 착수한다. 차태현, 박보영, 강훈, 이수지가 웨일즈TV 팀으로 선수들을 잠입 취재하는 사이, 이선빈, 황광희 그리고 윤남노 셰프는 시민 인터뷰 팀으로 울산 시민들을 직접 만날 예정. 선수들에게 특별한 응원을 전하는 시민들의 인터뷰 영상을 촬영하는 것.황광희는 울산 시내로 나가 MZ들을 공략하며 물 만난 응원왕의 면모를 선보인다. 이선빈과 윤남노 셰프는 시장을 중심으로 현지 시민들과 만날 예정. 특히 "잘생겼다"는 호응을 얻은 황광희에 이어, 윤남노 셰프는 시장에서 '피리부는 사나이'라는 별명을 얻을 만큼 뜨거운 인기를 과시했다는 전언. 이선빈 역시 응원단장급 열정으로 현장 분위기를 끌어올린다고 해 과연 시민들의 응원으로 어떤 영상이 탄생할지 기대를 모은다.2박 3일 합숙을 이어가는 회원들의 찐 가족 케미도 웃음을 더한다. 야구 열성 팬으로 잘 알려진 차태현과 박보영은 시크릿 마니또 이벤트를 하루 앞두고 리허설 계획부터 척척 호흡을 맞추며 환상의 케미를 보여준다. 흡사 18년 만에 재림한 '과속스캔들' 부녀를 연상케 하는 장면으로, 현장에서도 "진짜 '과속스캔들' 같다"는 훈훈한 반응이 이어졌다는 후문이다.윤남노 셰프는 2기에 이어 또 한 번 본업 모멘트를 뽐내며 시선을 사로잡는다. 최초 레시피 공개는 물론, 회원들을 위한 특별한 요리를 선보이는 것. 특히 고기 앞 윤남노 셰프와 이수지의 남매 케미가 폭소를 더 한다.차태현, 박보영, 이선빈, 황광희, 강훈 그리고 이수지, 윤남노 셰프가 함께하는 '마니또 클럽' 11회는 오는 12일(일) 저녁 6시 5분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr