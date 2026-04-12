'런닝맨'이 12일 방송을 앞두고 스틸컷을 공개했다./사진제공=SBS

'런닝맨'이 12일 방송을 앞두고 스틸컷을 공개했다./사진제공=SBS

'런닝맨'이 12일 방송을 앞두고 스틸컷을 공개했다./사진제공=SBS

'런닝맨'이 12일 방송을 앞두고 스틸컷을 공개했다. 최근 분량과 활약 부족으로 '병풍 논란'에 휩싸인 배우 송지효의 모습이 해당 사진에 담기지 않아 눈길을 끈다.오는 12일(일) 방송되는 SBS '런닝맨'에서는 승부 앞에서 배신도 마다하지 않는 멤버들의 치열한 수 싸움이 펼쳐진다. 이날 방송에서는 '런닝맨 배' 풋살 리그가 개막된다. 시작은 평범한 풋살 경기로 시작되는 듯했으나, 경기 도중 미스터리 옵션들이 속속 등장하며 분위기는 단숨에 반전됐다. 예상치 못한 변수에 경기 흐름이 요동치는 가운데, 일부 멤버들은 이를 역이용하는 기지를 발휘해 감탄을 자아냈다.승리를 위해 콧물까지 틀어막고 뛰는 화사와 '노익장' 지석진이 의외의 맹활약을 펼치며 시선을 사로잡았다. 한 치 양보 없는 승부가 이어지던 중 양세찬이 부상을 입는 돌발 상황이 발생하며 현장의 긴장감은 최고조에 달했다. 반면, '개발'로 알려진 영케이는 초등학생 시절 골키퍼 경력을 공개하며 "다 막아요, 골이 안 들어가요"라고 자신만만한 출사표를 던져 현장을 웃음바다로 만들었다.하하의 은밀한 '불나방 비법' 전수 현장이 포착되어 눈길을 끌었다. 양세찬을 조용히 구석으로 데려간 하하는 이번 베팅 게임의 필승 전략을 귀띔했고, 이를 들은 '쌥쌥이' 양세찬은 "나 진짜 형한테 배운다"며 감탄을 금치 못했다는 후문이다. 여기에 평소 안전을 추구하며 '간장 종지 베팅'의 대표 주자로 손꼽히던 김종국마저 과감한 불나방 전략으로 태세를 전환하며 예측 불가한 승부를 예고했다.과연 하하의 필승법과 김종국의 변신이 판도를 뒤흔들 신의 한 수가 될지 방심은 금물, 간 큰 승부사만 살아남을 수 있는 '베팅의 정석 : 승부사의 선택' 레이스는 12일 일요일 오후 6시 10분에 방송되는 '런닝맨'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr