엠넷 리얼리티 '워너원고' 첫 방송을 앞두고 워너원이 팬들과 미니 팬미팅을 개최했다./사진=텐아시아DB

2026년 4월 빅데이터 분석 결과, 1위 방탄소년단, 2위 워너원, 3위 세븐틴 순으로 나타났다./사진제공=보이그룹 브랜드평판

2026년 4월 빅데이터 분석 결과, 1위 방탄소년단, 2위 워너원, 3위 세븐틴 순으로 나타났다./사진제공=보이그룹 브랜드평판

2026년 4월 빅데이터 분석 결과, 1위 방탄소년단, 2위 워너원, 3위 세븐틴 순으로 나타났다./사진제공=보이그룹 브랜드평판

보이그룹 브랜드평판 2026년 4월 빅데이터 분석 결과, 1위 방탄소년단, 2위 워너원, 3위 세븐틴 순으로 나타났다. 워너원은 공식 활동 종료 9년 만에 엠넷 리얼리티 프로그램 '워너원고'를 통해 재결합을 알리며, 2017년 가요계를 휩쓴 '엑방원'(엑소·방탄소년단·워너원) 열풍의 주역들이 다시금 주목받고 있다.한국기업평판연구소는 2026년 3월 11일부터 2026년 4월 11일까지 측정한 보이그룹 브랜드 빅데이터 79,966,049개를 소비자 행동 분석을 통해 보이그룹 브랜드에 대한 참여지수, 미디어지수, 소통지수, 커뮤니티지수를 측정했다. 지난 3월 보이그룹 브랜드 빅데이터 61,006,053개와 비교해보면 31.08% 증가했다.브랜드평판지수는 소비자들의 온라인 습관이 브랜드 소비에 큰 영향을 끼친다는 것을 찾아내서, 브랜드 빅데이터 분석을 통해서 만들어진 지표이다. 보이그룹 브랜드평판 분석은 보이그룹에 대한 긍·부정 평가, 미디어 관심도, 소비자들의 관심과 소통량을 측정할 수 있다. 소비자들이 참여한 브랜드평판 추천 데이터도 가중치로 포함되고 있다.2026년 4월 보이그룹 브랜드평판 30위 순위는 방탄소년단, 워너원, 세븐틴, 엔하이픈, 스트레이 키즈, 빅뱅, 더보이즈, 엑소, 샤이니, 투어스, 코르티스, 신화, 슈퍼주니어, NCT, 보이넥스트도어, 비투비, 인피니트, 알파드라이브원, 제로베이스원, 에이티즈, 몬스타엑스, 2PM, 라이즈, 아스트로, 트레저, 하이라이트, 빅스, 온앤오프, 아이딧, 동방신기 순으로 분석됐다.보이그룹 브랜드평판 1위를 기록한 방탄소년단 ( RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국 ) 브랜드는 참여지수 748,959 미디어지수 5,465,032 소통지수 7,191,522 커뮤니티지수 9,492,273이 되면서 브랜드평판지수 22,897,786으로 분석됐다. 지난 3월 브랜드평판지수 8,622,083과 비교해보면 165.57% 상승했다.2위, 워너원 ( 강다니엘, 박지훈, 이대휘, 김재환, 옹성우, 박우진, 라이관린, 윤지성, 황민현, 배진영, 하성운 ) 브랜드는 참여지수 79,254 미디어지수 542,641 소통지수 1,431,973 커뮤니티지수 2,459,310이 되면서 브랜드평판지수 4,513,178로 분석됐다. 지난 3월 브랜드평판지수 2,905,234와 비교해보면 55.35% 상승했다.3위, 세븐틴 ( 에스쿱스, 정한, 조슈아, 준, 호시, 원우, 우지, 도겸, 민규, 디에잇, 승관, 버논, 디노 ) 브랜드는 참여지수 67,336 미디어지수 546,252 소통지수 1,253,829 커뮤니티지수 2,046,217이 되면서 브랜드평판지수 3,913,634로 분석됐다. 지난 3월 브랜드평판지수 4,006,878과 비교해보면 2.33% 하락했다.4위, 엔하이픈 ( 정원, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키 ) 브랜드는 참여지수 158,098 미디어지수 862,265 소통지수 1,272,706 커뮤니티지수 1,264,859가 되면서 브랜드평판지수 3,557,928로 분석됐다. 지난 3월 브랜드평판지수 2,171,294와 비교해보면 63.86% 상승했다.5위, 스트레이 키즈 ( 방찬, 리노, 창빈, 현진, 한, 필릭스, 승민, 아이엔 ) 브랜드는 참여지수 53,088 미디어지수 487,833 소통지수 1,315,022 커뮤니티지수 1,455,201이 되면서 브랜드평판지수 3,311,143으로 분석됐다. 지난 3월 브랜드평판지수 4,341,278과 비교해보면 23.73% 하락했다.한국기업평판연구소 구창환 소장은 "보이그룹 브랜드평판 2026년 4월 빅데이터 분석결과, 방탄소년단 ( RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국 ) 브랜드가 1위를 기록했다. 보이그룹 브랜드 카테고리는 지난 3월 보이그룹 브랜드 빅데이터 61,006,053개와 비교하면 31.08% 증가했다. 세부 분석을 보면 브랜드소비 39.30% 상승, 브랜드이슈 36.24% 상승, 브랜드 소통 24.71% 상승, 브랜드 확산 32.90% 상승했다"라고 평판 분석했다.이어 "보이그룹 브랜드평판 2026년 4월 빅데이터 분석 1위를 기록한 방탄소년단 브랜드는 링크 분석에서는 '공연하다, 직관하다, 시작하다'가 높게 분석됐다. 키워드 분석에서는 '아미, 아리랑, 콘서트'가 높게 분석됐다. 긍·부정 비율 분석에서는 긍정비율 95.12%로 분석됐다. 방탄소년단 브랜드평판 세부 분석을 보면 브랜드소비410.21% 상승, 브랜드이슈 239.94% 상승, 브랜드 소통 112.91% 상승, 브랜드 확산 171.99% 상승했다"라고 브랜드 빅데이터 분석했다.보이그룹 브랜드평판 2026년 4월 분석에는 방탄소년단, 워너원, 세븐틴, 엔하이픈, 스트레이 키즈, 빅뱅, 더보이즈, 엑소, 샤이니, 투어스, 코르티스, 신화, 슈퍼주니어, NCT, 보이넥스트도어, 비투비, 인피니트, 알파드라이브원, 제로베이스원, 에이티즈, 몬스타엑스, 2PM, 라이즈, 아스트로, 트레저, 하이라이트, 빅스, 온앤오프, 아이딧, 동방신기, 킥플립, 투모로우바이투게더, 펜타곤, 블락비, 갓세븐, 위너, SF9, 2AM, 크래비티, FT아일랜드, B1A4, 원어스, 피원하모니, 누에라, 젝스키스, 아홉, 나우어데이즈, 다크비, 아이덴티티, 클로즈유어아이즈를 분석했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr