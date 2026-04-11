사진 = 카리나 인스타그램

사진 = 카리나 인스타그램

사진 = 카리나 인스타그램

사진 = 카리나 인스타그램

에스파 카리나가 생일을 맞아 26세가 된 가운데 더욱 물오른 미모를 자랑했다.최근 카리나는 자신의 인스타그램에 "HBD"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 카리나는 딸기가 올라간 케이크를 양손으로 받쳐 들고 정면을 바라보고 있다. 긴 흑발이 자연스럽게 흘러내린 상태에서 또렷한 이목구비가 강조되며 밝은 톤의 원피스가 부드러운 분위기를 더한다.이어진 사진에서는 한 손으로 케이크를 들고 다른 손으로 케이크를 가리키며 카메라를 응시하고 있다. 손가락에 착용한 반지가 포인트로 더해지며, 동일한 배경 속에서도 시선과 손동작으로 다른 느낌을 만든다.다른 사진에서는 고개를 앞으로 내민 채 머리카락을 양옆으로 펼치며 장난스러운 표정을 짓고 있다. 움직임이 담긴 순간이 그대로 표현되며 앞선 차분한 분위기와 대비되는 생동감이 드러난다. 마지막 사진에서는 얼굴을 가까이 두고 카메라를 바라보며 자연스럽게 머리카락이 흘러내린 모습을 담고 있다. 또렷한 눈매와 은은한 메이크업이 강조되며 부드러운 분위기로 마무리된다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "Happy birthday my love my sister" "너무 예뻐" "생일 축하해" "진짜 사랑하는 내 가수 생일 축하해" "축하해 애기" 등의 댓글을 달았다.한편 2000년생인 카리나는 지난 2020년 SM엔터테인먼트 에스파로 데뷔해 많은 사랑을 받고 있다. 카리나가 속한 에스파는 '2025-26 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE in OSAKA' 콘서트 일정을 소화 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr