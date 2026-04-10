이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '집 나간 정선희'

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방송인 정선희가 자신의 이름 앞에 붙는 '사별' 관련 수식어에 대해 솔직한 속내를 드러냈다.지난 8일 '집 나간 정선희' 채널에는 "정선희 제작진들이랑 허심탄회하게 떠들어봤습니다!"라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에서 정선희는 제작진과 채널 운영 방향을 두고 이야기를 나누던 중, 그동안 언론 보도에서 자신을 따라다닌 표현들에 대해 언급했다.그는 "난 이대로 좋다. 지나치게 많은 인원이 몰려드는 것도 안 좋아하고, 갑작스럽게 '떡상'해서 많은 사람들 입에 오르내리는 것도 좋아하지 않는다"고 조심스럽게 말헀다.이어 정선희는 기사 제목 등에 반복적으로 등장하는 특정 표현에 대해 입장을 전했다.그는 자신과 관련된 기사에 대해 "신경을 써도 어차피 나갈 것이기 때문에 신경을 안 쓰는 쪽으로 결론을 내렸다"며 "이 자리를 빌려서 제 이름 앞에 그 관용어구는 안 빼주실 거냐. 제가 잃은 지가 오래됐다. 이제 혼자 좀 홀로서기를 해보고 싶다"고 속내를 털어놨다.또 "자꾸 그 슬픔의 관용어구를 일부러 끌어다 쓰시는 것이냐"며 부담감을 토로했다.이어 정선희는 "굳이 그렇다면야 할 말이 없지만 '정선희 기사 앞에 꼭 우리가 그 관용어구를 붙여야 할까'라는 것을 한 번 회의에 올려보십사 수줍게 부탁드린다"고 덧붙였다.'댓글'에 대한 질문에도 정선희는 "댓글도 본다. 성의가 진짜 감동이다"며 악플에 대해서도 "제가 겪어온 일들에 비하면 아기 같다. 활동을 계속하기로 마음먹었을 때 결론이 끝나서, 그걸로 두 번, 세 번 고민하지 않는다"고 솔직히 밝혔다.정선희는 지난 2007년 배우 안재환과 결혼했으나, 이듬해인 2008년 사별했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr