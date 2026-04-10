가수 서인영의 가식 없는 일상과 30년간 숨겨온 가족사를 고백해 뜨거운 반응을 얻고 있다.
9일 ‘개과천선 서인영’ 채널에 “서인영을 30년간 키운 새엄마 최초 공개 (+호랑이 친아빠)”라는 제목의 영상이 게재됐다.
앞서 서인영은 초등학교 3학년 때 부모님이 이혼했다며 새엄마와 어렸을 때부터 살아왔다고 고백했다.
이날 영상에서 그는 본가를 최초 공개하며 제작진과 함께 부모님 집으로 향하며 새엄마를 향한 진심을 고백했다.
서인영은 “나는 새엄마라는 단어가 슬프다. 사실 나쁜 게 아닌데 계모라는 말에 이상한 분위기가 있는 것 같다. 그걸 없애고 싶다”고 말했다. 이어 “나는 잘 자랐고 (새엄마는) 정말 노력해주셨다”며 고마운 마음을 드러냈다. 새엄마가 두 딸을 향한 희생과 사랑도 털어놨다. 그는 “엄마는 친자식을 낳지 않았다. 우리 때문에 혹시라도 차별할까 봐 낳지 않으셨다”고 말했다.
이어 “나이가 들고 돌아 보니 너무 큰 희생이었다. 예전에는 ‘당연한 거 아니야?’라고 생각했는데, 그게 너무 못된 마음이었다”고 솔직하게 털어놨다.
최근 개인적인 아픔(이혼)을 겪으며 비로소 ‘철이 들었다’는 서인영은 낳아준 어머니가 돌아가셨을 때 장례식장에 오고 싶어 할 정도로 자신들을 아꼈던 새엄마에게 진심을 전했다.
가평 본가에 도착한 서인영은 새 엄마를 보고 활짝 웃으며 반갑게 포옹해 훈훈함을 안겼다. 또한 서인영의 어머니는 서인영이 논란으로 힘들었을 때를 떠올리며 눈물을 흘렸다. 어머니는 "솔직한 모습을 보여주면 좋을 것 같다. 가식적인 모습 말고"며 딸에 대한 애정을 드러냈고, 서인영 또한 "나는 더 솔직하고 싶어서 이걸 (유튜브) 하고 있다"고 공감했다.
이 영상은 공개 하루 만에 조회수 179만 회를 돌파했고, 9,000개가 넘는 댓글이 쏟아지며 폭발적인 반응을 얻고 있다.
영상 댓글에 네티즌들은 자극적인 유튜브 생태계에서 만난 ‘순수한 영혼’에 열광했다. 한 네티즌은은 “요즘 별의별 인간들 유튜브로 다 보다가 이런 분 만나니까 영혼이 순수해지는 것 같다”, “아무리 힘들어도 돌아갈 든든한 울타리가 있는 사람은 다시 일어나는구나”, “엄마 애기 안 낳은 거 후회 안 하게 해줄 거라는 말 울컥한다, “새 엄마는 딸을 위해서 얼굴까지 공개해주시고..차별 할까봐 자식도 안 낳으시고 딸 사랑하는 마음이 느껴진다”, “서인영이 유튜브 개설하자마자 이렇게 반응 터진 이유는 가식적인 일반 사람들은 공감할 수 없는 그사세 영상만 보다가 이렇게 가식없고 솔직하고 가정사까지 시원하게 오픈하기 때문이라 생각함”, “우리 인영이가 많이 아팠다라고 표현하시는 새 어머니 사랑이 많으신 분이다”, “서인영 원가정이 단단하네 앞으로 좋은 일만 있겠다”, “센 데 속이 깊다 표현은 거칠어도 속정은 깊은 욕쟁이 국밥집 할매같은 매력이다”, “너무 솔직하게 다 얘기해줘서 기분이 이상하다 친구 같다” 등의 댓글이 달리며 반응이 이어지고 있다.
서인영은 과거의 논란과 아픔을 뒤로하고 “후회할 짓 하지 말자”를 새로운 좌우명으로 삼았다고 밝혔다. 새엄마의 휴대전화 속에 여전히 ‘★★★공주님’으로 저장되어 있는 딸 서인영. 가족의 든든한 울타리 안에서 대중의 따뜻한 응원이 이어지고 있다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
9일 ‘개과천선 서인영’ 채널에 “서인영을 30년간 키운 새엄마 최초 공개 (+호랑이 친아빠)”라는 제목의 영상이 게재됐다.
앞서 서인영은 초등학교 3학년 때 부모님이 이혼했다며 새엄마와 어렸을 때부터 살아왔다고 고백했다.
이날 영상에서 그는 본가를 최초 공개하며 제작진과 함께 부모님 집으로 향하며 새엄마를 향한 진심을 고백했다.
서인영은 “나는 새엄마라는 단어가 슬프다. 사실 나쁜 게 아닌데 계모라는 말에 이상한 분위기가 있는 것 같다. 그걸 없애고 싶다”고 말했다. 이어 “나는 잘 자랐고 (새엄마는) 정말 노력해주셨다”며 고마운 마음을 드러냈다. 새엄마가 두 딸을 향한 희생과 사랑도 털어놨다. 그는 “엄마는 친자식을 낳지 않았다. 우리 때문에 혹시라도 차별할까 봐 낳지 않으셨다”고 말했다.
이어 “나이가 들고 돌아 보니 너무 큰 희생이었다. 예전에는 ‘당연한 거 아니야?’라고 생각했는데, 그게 너무 못된 마음이었다”고 솔직하게 털어놨다.
최근 개인적인 아픔(이혼)을 겪으며 비로소 ‘철이 들었다’는 서인영은 낳아준 어머니가 돌아가셨을 때 장례식장에 오고 싶어 할 정도로 자신들을 아꼈던 새엄마에게 진심을 전했다.
가평 본가에 도착한 서인영은 새 엄마를 보고 활짝 웃으며 반갑게 포옹해 훈훈함을 안겼다. 또한 서인영의 어머니는 서인영이 논란으로 힘들었을 때를 떠올리며 눈물을 흘렸다. 어머니는 "솔직한 모습을 보여주면 좋을 것 같다. 가식적인 모습 말고"며 딸에 대한 애정을 드러냈고, 서인영 또한 "나는 더 솔직하고 싶어서 이걸 (유튜브) 하고 있다"고 공감했다.
이 영상은 공개 하루 만에 조회수 179만 회를 돌파했고, 9,000개가 넘는 댓글이 쏟아지며 폭발적인 반응을 얻고 있다.
영상 댓글에 네티즌들은 자극적인 유튜브 생태계에서 만난 ‘순수한 영혼’에 열광했다. 한 네티즌은은 “요즘 별의별 인간들 유튜브로 다 보다가 이런 분 만나니까 영혼이 순수해지는 것 같다”, “아무리 힘들어도 돌아갈 든든한 울타리가 있는 사람은 다시 일어나는구나”, “엄마 애기 안 낳은 거 후회 안 하게 해줄 거라는 말 울컥한다, “새 엄마는 딸을 위해서 얼굴까지 공개해주시고..차별 할까봐 자식도 안 낳으시고 딸 사랑하는 마음이 느껴진다”, “서인영이 유튜브 개설하자마자 이렇게 반응 터진 이유는 가식적인 일반 사람들은 공감할 수 없는 그사세 영상만 보다가 이렇게 가식없고 솔직하고 가정사까지 시원하게 오픈하기 때문이라 생각함”, “우리 인영이가 많이 아팠다라고 표현하시는 새 어머니 사랑이 많으신 분이다”, “서인영 원가정이 단단하네 앞으로 좋은 일만 있겠다”, “센 데 속이 깊다 표현은 거칠어도 속정은 깊은 욕쟁이 국밥집 할매같은 매력이다”, “너무 솔직하게 다 얘기해줘서 기분이 이상하다 친구 같다” 등의 댓글이 달리며 반응이 이어지고 있다.
서인영은 과거의 논란과 아픔을 뒤로하고 “후회할 짓 하지 말자”를 새로운 좌우명으로 삼았다고 밝혔다. 새엄마의 휴대전화 속에 여전히 ‘★★★공주님’으로 저장되어 있는 딸 서인영. 가족의 든든한 울타리 안에서 대중의 따뜻한 응원이 이어지고 있다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
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