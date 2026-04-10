이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '개과천선 서인영'

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가수 서인영의 가식 없는 일상과 30년간 숨겨온 가족사를 고백해 뜨거운 반응을 얻고 있다.9일 ‘개과천선 서인영’ 채널에 “서인영을 30년간 키운 새엄마 최초 공개 (+호랑이 친아빠)”라는 제목의 영상이 게재됐다.앞서 서인영은 초등학교 3학년 때 부모님이 이혼했다며 새엄마와 어렸을 때부터 살아왔다고 고백했다.이날 영상에서 그는 본가를 최초 공개하며 제작진과 함께 부모님 집으로 향하며 새엄마를 향한 진심을 고백했다.서인영은 “나는 새엄마라는 단어가 슬프다. 사실 나쁜 게 아닌데 계모라는 말에 이상한 분위기가 있는 것 같다. 그걸 없애고 싶다”고 말했다. 이어 “나는 잘 자랐고 (새엄마는) 정말 노력해주셨다”며 고마운 마음을 드러냈다.새엄마가 두 딸을 향한 희생과 사랑도 털어놨다. 그는 “엄마는 친자식을 낳지 않았다. 우리 때문에 혹시라도 차별할까 봐 낳지 않으셨다”고 말했다.이어 “나이가 들고 돌아 보니 너무 큰 희생이었다. 예전에는 ‘당연한 거 아니야?’라고 생각했는데, 그게 너무 못된 마음이었다”고 솔직하게 털어놨다.최근 개인적인 아픔(이혼)을 겪으며 비로소 ‘철이 들었다’는 서인영은 낳아준 어머니가 돌아가셨을 때 장례식장에 오고 싶어 할 정도로 자신들을 아꼈던 새엄마에게 진심을 전했다.가평 본가에 도착한 서인영은 새 엄마를 보고 활짝 웃으며 반갑게 포옹해 훈훈함을 안겼다. 또한 서인영의 어머니는 서인영이 논란으로 힘들었을 때를 떠올리며 눈물을 흘렸다.어머니는 "솔직한 모습을 보여주면 좋을 것 같다. 가식적인 모습 말고"며 딸에 대한 애정을 드러냈고, 서인영 또한 "나는 더 솔직하고 싶어서 이걸 (유튜브) 하고 있다"고 공감했다.이 영상은 공개 하루 만에 조회수 179만 회를 돌파했고, 9,000개가 넘는 댓글이 쏟아지며 폭발적인 반응을 얻고 있다.영상 댓글에 네티즌들은 자극적인 유튜브 생태계에서 만난 ‘순수한 영혼’에 열광했다. 한 네티즌은은 “요즘 별의별 인간들 유튜브로 다 보다가 이런 분 만나니까 영혼이 순수해지는 것 같다”, “아무리 힘들어도 돌아갈 든든한 울타리가 있는 사람은 다시 일어나는구나”, “엄마 애기 안 낳은 거 후회 안 하게 해줄 거라는 말 울컥한다, “새 엄마는 딸을 위해서 얼굴까지 공개해주시고..차별 할까봐 자식도 안 낳으시고 딸 사랑하는 마음이 느껴진다”, “서인영이 유튜브 개설하자마자 이렇게 반응 터진 이유는 가식적인 일반 사람들은 공감할 수 없는 그사세 영상만 보다가 이렇게 가식없고 솔직하고 가정사까지 시원하게 오픈하기 때문이라 생각함”, “우리 인영이가 많이 아팠다라고 표현하시는 새 어머니 사랑이 많으신 분이다”, “서인영 원가정이 단단하네 앞으로 좋은 일만 있겠다”, “센 데 속이 깊다 표현은 거칠어도 속정은 깊은 욕쟁이 국밥집 할매같은 매력이다”, “너무 솔직하게 다 얘기해줘서 기분이 이상하다 친구 같다” 등의 댓글이 달리며 반응이 이어지고 있다.서인영은 과거의 논란과 아픔을 뒤로하고 “후회할 짓 하지 말자”를 새로운 좌우명으로 삼았다고 밝혔다. 새엄마의 휴대전화 속에 여전히 ‘★★★공주님’으로 저장되어 있는 딸 서인영. 가족의 든든한 울타리 안에서 대중의 따뜻한 응원이 이어지고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr