'찬란한 너의 계절에'에서 연태석 역을 맡은 배우 권혁 / 사진제공=메이킷스튜디오

'찬란한 너의 계절에'에서 연태석 역을 맡은 배우 권혁 / 사진제공=메이킷스튜디오

배우 권혁이 '찬란한 너의 계절에'에서 배우 이성경과 호흡을 맞춘 소감을 전했다.최근 MBC 드라마 '찬란한 너의 계절에'에 출연한 권혁을 만났다. 깔끔한 옷차림으로 등장한 그는 차분하게 작품과 캐릭터에 대한 이야기를 들려줬다.'찬란한 너의 계절에'는 매일 신나는 여름방학처럼 사는 남자 찬(채종협 분)과 스스로를 겨울에 가둔 여자 란(이성경 분)이 운명처럼 만나 얼어 있던 시간을 깨우는 예측 불허 '찬란' 로맨스를 그린 작품이다. 극 중 권혁은 나나 아틀리에의 수장 김나나(이미숙 분)의 손녀 송하영(한지현 분)을 묵묵히 짝사랑하는 연태석 역을 맡았다.연태석을 표현하기 위해 권혁은 외적인 부분에 특히 공을 들였다고 밝혔다. 그는 "함께 촬영한 채종협, 이성경, 한지현 배우가 전반적으로 키가 크다 보니 더 신경을 쓰게 됐다"라며 "대본에서 연태석이 '문짝만 한 남자'로 묘사되기도 해서 키다리 아저씨 같은 이미지를 만들고 싶었다. 어깨와 등을 중심으로 운동을 열심히 했다"고 말했다.이성경과의 호흡에 대해서는 "내가 본 사람 중에 에너지가 가장 좋은 배우"라며 웃었다. 권혁은 "현장 분위기를 굉장히 밝고 통통 튀게 만드는 사람이다. 모든 스태프와 배우를 배려하는 모습이 인상 깊었다"고 회상했다.끝으로 권혁은 "'찬란한 너의 계절에'를 사랑해 주셔서 감사하다"라며 "자극적인 소재 없이 따뜻함만 가득한 작품이다. 위로가 필요하신 분이 있다면 '찬란한 너의 계절에'를 꼭 봐주셨으면 좋겠다"고 당부했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr