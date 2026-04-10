수학강사 이아영이 SNS에 자신의 거울셀카를 게시했다. / 사진=이아영 SNS

류시원 아내인 수학강사 이아영이 아름다운 미모를 뽐냈다.이아영은 9일 자신의 인스타그램에 "열수"라는 글과 함께 사진을 게시했다.공개된 사진 속 이아영은 검정색 디테일이 더해진 화이트 니트 가디건을 착용한 채 거울 앞에 앉아 셀카를 찍고 있다. 이아영은 슬림한 핏의 가디건을 입고 있는데, 몸무게 40kg의 여리여리한 체형인 만큼 슬림핏이라도 넉넉한 핏을 보여준다. 단정하고 깔끔한 스타일링은 세련된 분위기를 자아낸다. 긴 생머리와 자연스러운 메이크업, 은은한 미소가 더해져 단아한 매력을 배가시킨다.류시원의 아내 이아영은 류시원보다 19살 연하로, 2020년 2월 결혼했다. 이아영은 현재 대치동 학원에서 수학을 가르치고 있는 것으로 알려졌다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr