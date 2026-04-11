박지훈이 '따뜻한 봄날, 함께 한강 자전거 데이트 즐기고 싶은 남자 가수' 1위를 차지했다./사진=텐아시아DB

박지훈이 '따뜻한 봄날, 함께 한강 자전거 데이트 즐기고 싶은 남자 가수' 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 1일부터 7일까지 '따뜻한 봄날, 함께 한강 자전거 데이트 즐기고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 박지훈이 차지했다. 가수와 배우 분야 두 마리 토끼를 모두 잡았다고 평가받는 그는 이번 투표를 통해 또 한 번 인기를 입증했다. 박지훈은 최근 첫 번째 싱글 앨범 'RE:FLECT'의 트랙 리스트를 공개했다. 이번 신보 'RE:FLECT'는 3년 만에 선보이는 앨범으로, 지나온 시간과 그 속에 남아 있는 감정을 다시 마주하며 현재의 자신을 비추는 과정을 담았다. 일상에 스며든 낯선 감정부터 점차 번져 마음에 자리 잡은 순간들, 그리고 같은 시간 위에 있지 않더라도 여전히 남아 있는 기억까지 다양한 감정의 결을 섬세하게 풀어냈다.2위에는 하성운이 이름을 올렸다. 그룹 워너원이 7년 만에 리얼리티 프로그램으로 팬들과 다시 만난다. 엠넷플러스는 워너원의 새로운 리얼리티 프로그램 '워너원고 : 백투베이스'를 오는 28일(화) 첫 공개 한다고 밝혔다. 이번 프로그램에는 강다니엘, 박지훈, 이대휘, 김재환, 옹성우, 박우진, 라이관린, 윤지성, 황민현, 배진영, 하성운까지 11명의 멤버 전원이 참여한다. 활동 종료 이후 각자의 영역에서 활동해 온 멤버들이 워너원이라는 이름으로 다시 모이는 과정을 그릴 예정이다.3위는 도겸이 차지했다. 그룹 SEVENTEEN이 소속사와 두 번째 재계약을 체결했다. 세븐틴은 지난 4일과 5일 인천아시아드주경기장에서 월드투어 '뉴_(NEW_)' 앙코르 공연을 개최했다. 하이라이트는 공연 마지막 날 전해진 깜짝 발표였다. 리더 에스쿱스는 "우리는 앞으로도 한배를 타고 함께 노 저으며 나아가겠다"라며 하이브 뮤직그룹 레이블 플레디스 엔터테인먼트와의 두 번째 재계약 소식을 전했다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '꽃놀이 가서 사진 잘 찍어줄 것 같은 여자 가수는?', '꽃놀이 가서 사진 잘 찍어줄 것 같은 남자 가수는?', '꽃놀이 가서 사진 잘 찍어줄 것 같은 여자 트로트 가수는?', '꽃놀이 가서 사진 잘 찍어줄 것 같은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr