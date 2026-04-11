유니스 엘리시아가 '따뜻한 봄날, 함께 한강 자전거 데이트 즐기고 싶은 여자 가수' 1위를 차지했다./사진-텐아시아DB

유니스 엘리시아가 '따뜻한 봄날, 함께 한강 자전거 데이트 즐기고 싶은 여자 가수' 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 11일부터 7일까지 '따뜻한 봄날, 함께 한강 자전거 데이트 즐기고 싶은 여자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 유니스 엘리시아가 차지했다. 유니스는 지난달 29일 일본 도쿄 비행선 시어터(HIKOSEN THEATER)에서 오후 1시와 6시 30분, 총 2회차로 진행된 '2026 UNIS TOKYO FANMEETING MoshiMoshi This is UNIS!'(2026 유니스 도쿄 팬미팅 모시모시 디스 이즈 유니스, 이하 'MoshiMoshi This is UNIS!')를 성황리에 마쳤다. 유니스는 데뷔 2주년을 기념하는 코너와 게임으로 현장 분위기를 끌어올렸다. 또한 팬들을 향한 편지를 직접 낭독하며 특별한 시간을 완성했다.2위에는 레드벨벳 웬디가 이름을 올렸다. 대한민국을 대표하는 고음 가수 김종서, 강균성, 임정희, 웬디, 김재환이 JTBC '아는 형님'에 출연한다. 압도적인 가창력으로 무대를 장악해 온 이들의 출연 소식에 기대감이 높아지고 있다. 각 세대를 대표하는 보컬리스트들이 한자리에 모이는 만큼 관심이 집중된다. 형님 학교에서만 볼 수 있는 특별한 고음 대결까지 예고돼, 이들이 선보일 무대에 대한 궁금증을 더한다. 해당 녹화 분은 이달 중 방송된다고 알려졌다.3위는 최예나가 차지했다. 가수 최예나(YENA)는 서울 콘서트를 성공적으로 마치며 아시아 투어의 포문을 열었다. 그는 지난 4일과 5일 양일간 서울 용산구 블루스퀘어에서 라이브 투어 '잡힐 듯 말 듯 한, 2세계!' 공연을 개최하고 팬들과 만났다. 최예나는 "평소에는 볼 수 없는 새로운 콘셉트와 무대를 보여드리기 위해 노력했다"며 "예나와 함께하는 이 시간이 마치 행복한 꿈처럼, 현실에서 잠시 벗어나 또 다른 세계를 경험하는 시간이 되었으면 좋겠다는 마음으로 준비했다"고 소감을 전했다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '꽃놀이 가서 사진 잘 찍어줄 것 같은 여자 가수는?', '꽃놀이 가서 사진 잘 찍어줄 것 같은 남자 가수는?', '꽃놀이 가서 사진 잘 찍어줄 것 같은 여자 트로트 가수는?', '꽃놀이 가서 사진 잘 찍어줄 것 같은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr