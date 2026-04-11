넷플릭스 시리즈 '사냥개들 2' 출연한 배우 이상이 / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 시리즈 '사냥개들 2' 출연한 배우 이상이 / 사진제공=넷플릭스

배우 이상이가 복싱에 빠지게 된 계기와 아마추어 대회 출전 경험을 전했다.최근 서울시 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '사냥개들 2'에 출연한 배우 이상이와 만나 이야기를 나눴다.넷플릭스 시리즈 '사냥개들' 시즌2는 극악무도한 불법 사채꾼 일당을 때려잡은 '건우'(우도환 분)와 '우진'(이상이 분)이 돈과 폭력이 지배하는 글로벌 불법 복싱 리그를 상대로 또 한 번 통쾌한 스트레이트 훅을 날리는 이야기다. 극 중 이상이는 건우의 영원한 가족이자 형제 '우진' 역으로 분했다.이상이는 "시즌1 때는 액션이 처음이라 많이 헤맸던 것 같다. 시즌2를 준비하면서 '진짜 복싱을 해보고 싶다'는 생각이 들어 배우기 시작했다"며 "액션용 복싱과 실제 복싱은 확실히 다르더라"고 말했다. 이어 "스파링도 많이 하다 보니 처음엔 '이걸 어떻게 다 피하나' 싶었는데, 맞다 보니까 아드레날린도 생기고 재미를 느끼게 됐다"고 덧붙였다. 복싱의 매력에 대해서는 "체력 소모도 크고 유산소 운동으로도 좋고, 몸을 컨트롤하는 데에도 도움이 된다"며 "피하는 재미도 있고, 그 와중에 한 대씩 치는 재미도 있다"고 설명했다.실제로 이상이는 아마추어 생활체육대회에 출전해 성과도 거두기도 했다. 이상이는 "촬영이 끝나고 몸 상태가 좋을 때 관장님의 권유로 조용히 참가 신청서를 냈다"며 "다행히 예선과 본선을 모두 이겨서 '우수 MVP'도 받았다"고 밝혔다. 약 200명 규모의 대회에서 상위권에 오른 셈이다.다만 추가 도전에는 신중한 입장을 보였다. 그는 "대진운도 있었고 더 잘하는 분들이 많다. 그 이상의 대회는 쉽지 않을 것 같다"며 "복싱은 겉보기와 다르게 링 위에 올라가면 완전히 달라지기 때문에 항상 조심해야 한다"고 말했다. 이어 "복싱을 하면서 체력이 많이 좋아졌지만, 부상 위험 때문에 스케줄과 병행하기는 쉽지 않다"며 "올해는 촬영과 예능 일정이 있어서 더 조심해야 할 것 같다"고 했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr