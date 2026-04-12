'찬란한 너의 계절에'에서 연태석 역을 맡은 배우 권혁 / 사진제공=메이킷스튜디오

'찬란한 너의 계절에'에서 연태석 역을 맡은 배우 권혁 / 사진제공=메이킷스튜디오

배우 권혁이 '찬란한 너의 계절에'에서 배우 한지현과 핑크빛 호흡을 맞춘 소감을 밝혔다.최근 MBC 드라마 '찬란한 너의 계절에'에 출연한 권혁을 만났다. 깔끔한 옷차림으로 등장한 그는 차분하게 작품과 캐릭터에 대한 이야기를 들려줬다.'찬란한 너의 계절에'는 매일 신나는 여름방학처럼 사는 남자 찬(채종협 분)과 스스로를 겨울에 가둔 여자 란(이성경 분)이 운명처럼 만나 얼어 있던 시간을 깨우는 예측 불허 '찬란' 로맨스를 그린 작품이다. 극 중 권혁은 나나 아틀리에의 수장 김나나(이미숙 분)의 손녀 송하영(한지현 분)을 묵묵히 짝사랑하는 연태석 역을 맡았다.한지현과의 호흡은 어땠는지 묻자 권혁은 "함께 연기하는 내내 선물 같은 시간을 보냈다"고 답했다. 이어 그는 "지현 배우는 나에게 하영이 그 자체였다. 실제로 설레는 감정을 느끼며 촬영했고, 너무 행복한 시간이었다"고 덧붙였다.태석, 하영 커플의 매력을 짚기도 했다. 권혁은 "끝과 끝, 전혀 다른 것 같은 두 사람이 같이 있으면 생각보다 잘 어울리는 게 가장 큰 매력이 아닐까 생각한다"고 말했다. 그러면서 "지현 배우가 너무 매력 있어서 우리 커플이 더 돋보인 것 같기도 하다. 송하영이라는 캐릭터를 이렇게나 매력적으로 소화할 수 있는 사람은 지현 배우뿐일 것"이라며 웃었다.끝으로 권혁은 "아직 '찬란한 너의 계절에'를 안 보신 분들이 있다면 꼭 추천하고 싶다. 자극적인 소재 없이 따뜻함만 가득한 작품이다. 특히 위로가 필요하신 분이라면 우리 작품을 꼭 봐주셨으면 한다"고 요청했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr