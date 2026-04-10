가수 솔지와 린이 소소한 고깃집 데이트를 즐겼다. / 사진=솔지 SNS

가수 린이 그룹 EXID 멤버와 데이트에 나섰다.솔지는 지난 9일 자신의 인스타그램 스토리에 "예쁘다.. 귀엽다... 하 ,, 귀여워 귀여워 따룽하는 울언니야"리는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 린이 솔지의 맞은편에서 통화를 하며 고기를 굽고 있는 모습. 두 사람은 MBN '현역가왕3'에 출연하면서 인연을 맺은 것으로 보인다.한편 린은 공개 연애 1년 만인 2014년 가수 이수와 백년가약을 맺었으나, 결혼 11년 만인 지난해 8월 파경을 맞았다. 이수가 서립한 소속사 325E&C와도 10일 결별했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr