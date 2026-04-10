한혜진이 형부 김강우에 대해 증언했다./사진제공=KBS

한혜진이 형부 김강우에 대해 증언했다./사진제공=KBS

'국민 형부' 김강우가 처가 식구들을 위해 반찬 만드는 날의 일상이 공개된다.10일 오후 9시 40분 방송되는 KBS2 예능 ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 순정셰프 김강우가 초특급 반찬 레시피를 대방출한다. 특히 김강우가 이렇게 반찬을 만드는 것이 아내와 두 아들은 물론 처가 식구들을 위해서라고 밝혀, 또 한 번 로맨틱한 ‘국민 형부’에 등극할 전망이다.이날 공개되는 VCR 속 김강우는 반찬 만들기에 여념이 없었다. 김강우는 "근처에 가족들이 많이 사신다"라며 반찬을 넉넉하게 만들어 근처에 사는 장모님 댁은 물론 배우 한혜진 등 처제네 집에도 나눠주려고 한다고 밝혔다.김강우의 막내 처제 한혜진은 인터뷰를 통해 “형부가 요리를 자주 해준다”라며 형부 김강우의 필살 반찬 메뉴를 공개했다. 이어 “한가득 만들어서 저희도 주고 엄마도 드리고 둘째 언니네도 주고 다 나눠 먹는다”라고 말했다. 이를 들은 ‘편스토랑’ 식구들은 “형부가 반찬 만들어 주는 거 처음 본다”, “이 정도면 국민 형부가 아니라 아시아의 형부다”라며 혀를 내둘렀다는 전언이다.무엇보다 김강우가 쉽게 따라 할 수 있으면서도 뻔하지 않은 김강우표 반찬 레시피를 대방출했다고 해 주목된다. ‘우리 콩’을 활용해 만드는 새로운 콩장, “평범한 건 재미없다”를 외치며 만든 특별한 맛의 쏘야(소시지 야채볶음), 중식의 화려한 맛을 더해 요리로 거듭한 특별한 두부조림과 반전의 두부 디저트까지. ‘믿고 먹는’ 순정셰프 김강우의 반찬 레시피는 ‘편스토랑’에서 공개된다.김강우의 아내가 “(남편이) 이렇게 진짜 잘하는데, 처가 식구들이 남편을 어려워한다”라는 사실을 깜짝 폭로하기도. 김강우조차 “맞다. 내가 일 마치고 가면 모여 계시다가도 샥 흩어진다"라며 의문을 가져 웃음을 줬다. 그 의문을 풀어줄 진실을 처제 한혜진이 밝혔다고 해 속사정은 무엇일지 주목된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr